- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
207
Profit Trade:
159 (76.81%)
Loss Trade:
48 (23.19%)
Best Trade:
118.69 USD
Worst Trade:
-209.16 USD
Profitto lordo:
1 229.79 USD (54 659 pips)
Perdita lorda:
-777.80 USD (40 209 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (47.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
371.72 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
26.07%
Massimo carico di deposito:
57.55%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
180
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.39
Long Trade:
111 (53.62%)
Short Trade:
96 (46.38%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
2.18 USD
Profitto medio:
7.73 USD
Perdita media:
-16.20 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-226.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-226.45 USD (7)
Crescita mensile:
19.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
228.61 USD
Massimale:
324.60 USD (54.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.46% (324.60 USD)
Per equità:
46.96% (138.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|207
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|452
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +118.69 USD
Worst Trade: -209 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +47.95 USD
Massima perdita consecutiva: -226.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
