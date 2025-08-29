SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AmplifyX12
Edwin Rene Chavarria Rodriguez

AmplifyX12

Edwin Rene Chavarria Rodriguez
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 1%
TagMarkets-Server
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
156
Profit Trade:
131 (83.97%)
Loss Trade:
25 (16.03%)
Best Trade:
17.34 USD
Worst Trade:
-59.37 USD
Profitto lordo:
433.24 USD (13 023 pips)
Perdita lorda:
-351.95 USD (13 148 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (55.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.20 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
87.10%
Massimo carico di deposito:
17.82%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
90 (57.69%)
Short Trade:
66 (42.31%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
3.31 USD
Perdita media:
-14.08 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-174.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-174.50 USD (5)
Crescita mensile:
-2.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
291.03 USD (13.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.67% (291.03 USD)
Per equità:
4.44% (351.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCHF.f 52
USDCAD.f 36
AUDCAD.f 22
NZDCAD.f 17
NZDUSD.f 15
AUDNZD.f 9
EURUSD.f 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCHF.f -157
USDCAD.f 34
AUDCAD.f 65
NZDCAD.f 56
NZDUSD.f 41
AUDNZD.f 21
EURUSD.f 21
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCHF.f -4K
USDCAD.f -1.7K
AUDCAD.f 1.8K
NZDCAD.f 1.3K
NZDUSD.f 780
AUDNZD.f 788
EURUSD.f 955
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.34 USD
Worst Trade: -59 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +55.20 USD
Massima perdita consecutiva: -174.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TagMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Do you want to boost your balance by 12x and consistently earn 12 times more than what's earned in this account? Write to us for more details.


Telegram @redbitfx22
Non ci sono recensioni
2025.09.22 11:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.29 21:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AmplifyX12
999USD al mese
1%
0
0
USD
7.6K
USD
11
0%
156
83%
87%
1.23
0.52
USD
4%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.