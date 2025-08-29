- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|24
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.88 × 585
|
Varchev-Real
|1.33 × 3
|
EagleFX-Live
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
Short Description: Automated EURUSD trading system with proven risk management. Real account verified performance.
Detailed Description:
What This Signal Offers:
- Fully automated trading on EURUSD
- Fixed risk per trade (3%)
- Maximum 1 position at a time
- No martingale, no grid, no averaging
- All trades use stop loss and take profit
- Clean entry and exit logic
Performance Characteristics:
- Target: 10-20% monthly returns
- Maximum historical drawdown: <10%
- Average trade duration: 2-4 hours
- Trades during liquid market hours only
- 15-25 trades per month average
Risk Management:
- Every trade has predetermined stop loss
- Daily loss limits implemented
- No weekend positions
- Spread filter for quality entries
- Conservative position sizing
Requirements for Copying:
- Minimum balance: €200 (or equivalent)
- Leverage: 1:30 minimum
- Low spread broker recommended
- VPS recommended for stability
Important Notice: This is a proprietary strategy developed through extensive research. Past performance does not guarantee future results. Only invest capital you can afford to lose.
Tags/Keywords:
EURUSD, H1, M5, Scalping, Low Risk, Fixed Risk, Price Action, Spike Reversal, Breakeven, Trailing Stop, Non-Martingale, Verified Real Account, ECN
