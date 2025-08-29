SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EURUSD Apex EA
Paulo Marques

EURUSD Apex EA

Paulo Marques
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 10%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
55 (51.40%)
Loss Trade:
52 (48.60%)
Best Trade:
12.44 EUR
Worst Trade:
-9.28 EUR
Profitto lordo:
321.54 EUR (6 666 pips)
Perdita lorda:
-300.82 EUR (5 444 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (30.69 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
30.69 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
26.13%
Massimo carico di deposito:
27.72%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
53 (49.53%)
Short Trade:
54 (50.47%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.19 EUR
Profitto medio:
5.85 EUR
Perdita media:
-5.79 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-27.64 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-27.64 EUR (5)
Crescita mensile:
10.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.06 EUR
Massimale:
76.14 EUR (25.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.99% (76.14 EUR)
Per equità:
2.86% (7.97 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 107
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 24
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.44 EUR
Worst Trade: -9 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +30.69 EUR
Massima perdita consecutiva: -27.64 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.88 × 585
Varchev-Real
1.33 × 3
EagleFX-Live
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
Short Description: Automated EURUSD trading system with proven risk management. Real account verified performance.

Detailed Description:

What This Signal Offers:

  • Fully automated trading on EURUSD
  • Fixed risk per trade (3%)
  • Maximum 1 position at a time
  • No martingale, no grid, no averaging
  • All trades use stop loss and take profit
  • Clean entry and exit logic

Performance Characteristics:

  • Target: 10-20% monthly returns
  • Maximum historical drawdown: <10%
  • Average trade duration: 2-4 hours
  • Trades during liquid market hours only
  • 15-25 trades per month average

Risk Management:

  • Every trade has predetermined stop loss
  • Daily loss limits implemented
  • No weekend positions
  • Spread filter for quality entries
  • Conservative position sizing

Requirements for Copying:

  • Minimum balance: €200 (or equivalent)
  • Leverage: 1:30 minimum
  • Low spread broker recommended
  • VPS recommended for stability

Important Notice: This is a proprietary strategy developed through extensive research. Past performance does not guarantee future results. Only invest capital you can afford to lose.

Tags/Keywords:

EURUSD, H1, M5, Scalping, Low Risk, Fixed Risk, Price Action, Spike Reversal, Breakeven, Trailing Stop, Non-Martingale, Verified Real Account, ECN

Non ci sono recensioni
2025.09.19 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 09:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 18:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 18:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EURUSD Apex EA
99USD al mese
10%
0
0
USD
221
EUR
6
100%
107
51%
26%
1.06
0.19
EUR
26%
1:100
