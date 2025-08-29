SegnaliSezioni
florian schramm

Gold German Trader

florian schramm
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -51%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
410
Profit Trade:
325 (79.26%)
Loss Trade:
85 (20.73%)
Best Trade:
75.12 EUR
Worst Trade:
-81.98 EUR
Profitto lordo:
739.47 EUR (47 560 pips)
Perdita lorda:
-841.43 EUR (46 976 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (45.93 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
76.82 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
52.74%
Massimo carico di deposito:
105.94%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
248 (60.49%)
Short Trade:
162 (39.51%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.25 EUR
Profitto medio:
2.28 EUR
Perdita media:
-9.90 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-40.56 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-81.98 EUR (1)
Crescita mensile:
-50.75%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
178.68 EUR
Massimale:
318.77 EUR (93.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.10% (317.68 EUR)
Per equità:
36.80% (62.72 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 394
EURUSD 8
AUDUSD 4
BTCUSD 3
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -220
EURUSD 90
AUDUSD 7
BTCUSD 0
USDCAD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.8K
EURUSD 838
AUDUSD 802
BTCUSD -3.3K
USDCAD 447
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +75.12 EUR
Worst Trade: -82 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +45.93 EUR
Massima perdita consecutiva: -40.56 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.33 × 9
ICMarketsSC-MT5
0.48 × 23
GOMarketsMU-Live
1.50 × 4
FusionMarkets-Live
2.18 × 4642
XM.COM-MT5
2.74 × 76
ICMarketsSC-MT5-2
2.80 × 684
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.10 × 126
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
RoboForex-ECN
4.03 × 219
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.09 × 66
VantageInternational-Live 4
5.33 × 3
TASS-Live
5.50 × 32
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
Tradestone-Real
5.72 × 632
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
6.44 × 882
41 più
Gold trading only

use max. 0.01 LOT each 200 €/$

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold German Trader
30USD al mese
-51%
0
0
USD
218
EUR
5
85%
410
79%
53%
0.87
-0.25
EUR
81%
1:500
