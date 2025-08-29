- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
410
Profit Trade:
325 (79.26%)
Loss Trade:
85 (20.73%)
Best Trade:
75.12 EUR
Worst Trade:
-81.98 EUR
Profitto lordo:
739.47 EUR (47 560 pips)
Perdita lorda:
-841.43 EUR (46 976 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (45.93 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
76.82 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
52.74%
Massimo carico di deposito:
105.94%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
248 (60.49%)
Short Trade:
162 (39.51%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.25 EUR
Profitto medio:
2.28 EUR
Perdita media:
-9.90 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-40.56 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-81.98 EUR (1)
Crescita mensile:
-50.75%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
178.68 EUR
Massimale:
318.77 EUR (93.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.10% (317.68 EUR)
Per equità:
36.80% (62.72 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|394
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|4
|BTCUSD
|3
|USDCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-220
|EURUSD
|90
|AUDUSD
|7
|BTCUSD
|0
|USDCAD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.8K
|EURUSD
|838
|AUDUSD
|802
|BTCUSD
|-3.3K
|USDCAD
|447
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +75.12 EUR
Worst Trade: -82 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +45.93 EUR
Massima perdita consecutiva: -40.56 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.33 × 9
|
ICMarketsSC-MT5
|0.48 × 23
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|2.18 × 4642
|
XM.COM-MT5
|2.74 × 76
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.80 × 684
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.10 × 126
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
RoboForex-ECN
|4.03 × 219
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.09 × 66
|
VantageInternational-Live 4
|5.33 × 3
|
TASS-Live
|5.50 × 32
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
Tradestone-Real
|5.72 × 632
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.44 × 882
Gold trading only
use max. 0.01 LOT each 200 €/$
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-51%
0
0
USD
USD
218
EUR
EUR
5
85%
410
79%
53%
0.87
-0.25
EUR
EUR
81%
1:500