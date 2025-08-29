- Crescita
Trade:
17
Profit Trade:
14 (82.35%)
Loss Trade:
3 (17.65%)
Best Trade:
31.33 USD
Worst Trade:
-37.43 USD
Profitto lordo:
181.21 USD (17 969 pips)
Perdita lorda:
-67.40 USD (6 761 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (71.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.85 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
18.02%
Massimo carico di deposito:
5.19%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
2.76
Long Trade:
6 (35.29%)
Short Trade:
11 (64.71%)
Fattore di profitto:
2.69
Profitto previsto:
6.69 USD
Profitto medio:
12.94 USD
Perdita media:
-22.47 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-37.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.43 USD (1)
Crescita mensile:
42.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.22 USD
Massimale:
41.29 USD (23.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.34% (41.29 USD)
Per equità:
10.59% (19.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.33 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +71.47 USD
Massima perdita consecutiva: -37.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
SolidECN-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.25 × 24
|
AMarkets-Real
|2.89 × 3062
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.84 × 98
|
RoboForex-Pro
|7.24 × 17
Trading without martingale/grid/averaging
All trades have SL/TP
Rare trading 2-5 transactions per month
Expected return 10-15 %/month
