Richard Bergmann

Galle

Richard Bergmann
0 recensioni
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 56%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
239
Profit Trade:
163 (68.20%)
Loss Trade:
76 (31.80%)
Best Trade:
33.85 EUR
Worst Trade:
-187.68 EUR
Profitto lordo:
1 140.39 EUR (15 805 pips)
Perdita lorda:
-718.42 EUR (7 201 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (72.87 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
79.57 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
11.62%
Massimo carico di deposito:
15.74%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
98 (41.00%)
Short Trade:
141 (59.00%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
1.77 EUR
Profitto medio:
7.00 EUR
Perdita media:
-9.45 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-94.81 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-314.60 EUR (3)
Crescita mensile:
-2.60%
Previsione annuale:
-31.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.29 EUR
Massimale:
315.46 EUR (23.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.87% (316.33 EUR)
Per equità:
21.87% (137.16 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 239
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 481
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 8.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.85 EUR
Worst Trade: -188 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +72.87 EUR
Massima perdita consecutiva: -94.81 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
InstaForex-Server
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
TitanFX-MT5-01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.70 × 1398
Exness-MT5Real5
0.88 × 33
FusionMarkets-Live
0.90 × 62
Hankotrade-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.30 × 1955
Forex.com-Live 536
1.35 × 152
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.46 × 95
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Fully automated trading expert for EurUsd

No Martingale, No Grid, No other danger strategies

Every Trade with SL

No Broker sensitive

Non ci sono recensioni
2025.09.24 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 20:38
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.59% of days out of 218 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Galle
30USD al mese
56%
0
0
USD
582
EUR
33
100%
239
68%
12%
1.58
1.77
EUR
24%
1:500
