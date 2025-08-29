SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / RangeTimer Pro
Bakytzhan Aigelov

RangeTimer Pro

Bakytzhan Aigelov
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 6%
VantageInternational-Live 10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
18 (47.36%)
Loss Trade:
20 (52.63%)
Best Trade:
53.23 USD
Worst Trade:
-34.25 USD
Profitto lordo:
369.14 USD (10 906 pips)
Perdita lorda:
-304.54 USD (14 954 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (80.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
104.72 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
33.57%
Massimo carico di deposito:
3.10%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
20 (52.63%)
Short Trade:
18 (47.37%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.70 USD
Profitto medio:
20.51 USD
Perdita media:
-15.23 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-53.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.93 USD (3)
Crescita mensile:
10.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
92.44 USD
Massimale:
102.14 USD (10.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.10% (101.99 USD)
Per equità:
3.99% (38.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY+ 29
XAUUSD+ 9
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY+ 132
XAUUSD+ -67
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY+ 2.6K
XAUUSD+ -6.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +53.23 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +80.85 USD
Massima perdita consecutiva: -53.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 11:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 15:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 09:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 15:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 10:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 10:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 07:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 07:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RangeTimer Pro
99USD al mese
6%
0
0
USD
1.1K
USD
6
100%
38
47%
34%
1.21
1.70
USD
10%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.