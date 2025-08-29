SegnaliSezioni
Ke Liang Ren

US SXSFX

Ke Liang Ren
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 29%
CMCMarkets-MT5-LIVE
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
528
Profit Trade:
423 (80.11%)
Loss Trade:
105 (19.89%)
Best Trade:
75.25 USD
Worst Trade:
-125.50 USD
Profitto lordo:
3 211.43 USD (3 101 440 pips)
Perdita lorda:
-2 317.20 USD (4 037 749 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (367.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
367.25 USD (49)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
39.74%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
100
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
3.49
Long Trade:
302 (57.20%)
Short Trade:
226 (42.80%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
1.69 USD
Profitto medio:
7.59 USD
Perdita media:
-22.07 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-100.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-170.87 USD (4)
Crescita mensile:
29.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
86.36 USD
Massimale:
256.14 USD (7.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.98% (256.14 USD)
Per equità:
24.76% (777.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 221
SPX500U5 55
GER40U5 43
NDAQ100U5 36
SPX500Z5 32
NDAQ100 24
GER40Z5 19
NDAQ100Z5 17
EURUSD 16
BITCOIN 15
ETHEREUM 15
US30Z5 13
US30U5 8
US30 7
GOLDZ5 3
SPX500 2
SILVER 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD -368
SPX500U5 198
GER40U5 468
NDAQ100U5 164
SPX500Z5 305
NDAQ100 -120
GER40Z5 295
NDAQ100Z5 144
EURUSD -115
BITCOIN -38
ETHEREUM -63
US30Z5 125
US30U5 -20
US30 -91
GOLDZ5 6
SPX500 8
SILVER -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -5.5K
SPX500U5 21K
GER40U5 15K
NDAQ100U5 70K
SPX500Z5 48K
NDAQ100 -45K
GER40Z5 10K
NDAQ100Z5 72K
EURUSD -1K
BITCOIN -1.1M
ETHEREUM 238
US30Z5 8.2K
US30U5 -1.6K
US30 -4.3K
GOLDZ5 469
SPX500 303
SILVER -50
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +75.25 USD
Worst Trade: -126 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +367.25 USD
Massima perdita consecutiva: -100.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CMCMarkets-MT5-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.01 02:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 07:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 07:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
