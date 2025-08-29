- Crescita
Trade:
59
Profit Trade:
45 (76.27%)
Loss Trade:
14 (23.73%)
Best Trade:
99.20 USD
Worst Trade:
-19.71 USD
Profitto lordo:
1 035.41 USD (12 815 pips)
Perdita lorda:
-111.83 USD (5 136 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (412.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
566.21 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
129.55%
Ultimo trade:
33 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
24 giorni
Fattore di recupero:
9.97
Long Trade:
59 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
9.26
Profitto previsto:
15.65 USD
Profitto medio:
23.01 USD
Perdita media:
-7.99 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-92.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.46 USD (11)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.19 USD
Massimale:
92.64 USD (2.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.70% (92.87 USD)
Per equità:
24.11% (1 068.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NVDA
|8
|TSLT
|7
|TSLA
|4
|AAPL
|4
|HOOD
|3
|PLTR
|2
|SOXL
|2
|CL
|2
|QTUM
|2
|KWEB
|2
|AAPX
|2
|BABA
|1
|NVDL
|1
|SQQQ
|1
|IAU
|1
|TLT
|1
|FXY
|1
|ROBN
|1
|SOUN
|1
|IAI
|1
|BITB
|1
|TSM
|1
|DEM
|1
|IEUR
|1
|AIQ
|1
|FXI
|1
|LQD
|1
|SCHD
|1
|PG
|1
|IYH
|1
|AAPU
|1
|NVO
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NVDA
|205
|TSLT
|350
|TSLA
|35
|AAPL
|86
|HOOD
|33
|PLTR
|16
|SOXL
|24
|CL
|-10
|QTUM
|-2
|KWEB
|-22
|AAPX
|64
|BABA
|-9
|NVDL
|10
|SQQQ
|2
|IAU
|6
|TLT
|-1
|FXY
|2
|ROBN
|9
|SOUN
|4
|IAI
|9
|BITB
|8
|TSM
|45
|DEM
|8
|IEUR
|6
|AIQ
|1
|FXI
|0
|LQD
|-2
|SCHD
|-13
|PG
|-8
|IYH
|-20
|AAPU
|12
|NVO
|73
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NVDA
|3.4K
|TSLT
|629
|TSLA
|1.9K
|AAPL
|585
|HOOD
|316
|PLTR
|1.2K
|SOXL
|178
|CL
|-947
|QTUM
|-154
|KWEB
|-856
|AAPX
|203
|BABA
|-900
|NVDL
|250
|SQQQ
|176
|IAU
|150
|TLT
|-54
|FXY
|73
|ROBN
|94
|SOUN
|42
|IAI
|933
|BITB
|280
|TSM
|901
|DEM
|137
|IEUR
|150
|AIQ
|21
|FXI
|11
|LQD
|-73
|SCHD
|-178
|PG
|-398
|IYH
|-656
|AAPU
|25
|NVO
|245
Best Trade: +99.20 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +412.47 USD
Massima perdita consecutiva: -92.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tradeview-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
High-risk Strategy in U.S. Equities and Leveraged ETFs
This strategy aims to achieve a market-beating return during periods of rebounds or breakouts at historically well-defined levels. It exclusively targets small-, mid, and high-cap equities.
30USD al mese
23%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
26
0%
59
76%
100%
9.25
15.65
USD
USD
24%
1:1