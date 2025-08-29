SegnaliSezioni
Marco Castrillon

SwingTradingHighRisk

Marco Castrillon
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 23%
Tradeview-Live
1:1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
45 (76.27%)
Loss Trade:
14 (23.73%)
Best Trade:
99.20 USD
Worst Trade:
-19.71 USD
Profitto lordo:
1 035.41 USD (12 815 pips)
Perdita lorda:
-111.83 USD (5 136 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (412.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
566.21 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
129.55%
Ultimo trade:
33 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
24 giorni
Fattore di recupero:
9.97
Long Trade:
59 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
9.26
Profitto previsto:
15.65 USD
Profitto medio:
23.01 USD
Perdita media:
-7.99 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-92.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.46 USD (11)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.19 USD
Massimale:
92.64 USD (2.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.70% (92.87 USD)
Per equità:
24.11% (1 068.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NVDA 8
TSLT 7
TSLA 4
AAPL 4
HOOD 3
PLTR 2
SOXL 2
CL 2
QTUM 2
KWEB 2
AAPX 2
BABA 1
NVDL 1
SQQQ 1
IAU 1
TLT 1
FXY 1
ROBN 1
SOUN 1
IAI 1
BITB 1
TSM 1
DEM 1
IEUR 1
AIQ 1
FXI 1
LQD 1
SCHD 1
PG 1
IYH 1
AAPU 1
NVO 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NVDA 205
TSLT 350
TSLA 35
AAPL 86
HOOD 33
PLTR 16
SOXL 24
CL -10
QTUM -2
KWEB -22
AAPX 64
BABA -9
NVDL 10
SQQQ 2
IAU 6
TLT -1
FXY 2
ROBN 9
SOUN 4
IAI 9
BITB 8
TSM 45
DEM 8
IEUR 6
AIQ 1
FXI 0
LQD -2
SCHD -13
PG -8
IYH -20
AAPU 12
NVO 73
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NVDA 3.4K
TSLT 629
TSLA 1.9K
AAPL 585
HOOD 316
PLTR 1.2K
SOXL 178
CL -947
QTUM -154
KWEB -856
AAPX 203
BABA -900
NVDL 250
SQQQ 176
IAU 150
TLT -54
FXY 73
ROBN 94
SOUN 42
IAI 933
BITB 280
TSM 901
DEM 137
IEUR 150
AIQ 21
FXI 11
LQD -73
SCHD -178
PG -398
IYH -656
AAPU 25
NVO 245
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +99.20 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +412.47 USD
Massima perdita consecutiva: -92.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tradeview-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

High-risk Strategy in U.S. Equities and Leveraged ETFs

This strategy aims to achieve a market-beating return during periods of rebounds or breakouts at historically well-defined levels. It exclusively targets small-, mid, and high-cap equities.


Non ci sono recensioni
2025.09.24 17:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 06:54
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 06:54
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
