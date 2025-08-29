- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-41
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Earnex-Trade
|6.20 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.60 × 55
|
FBS-Real
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|13.45 × 76
⚙️ Caratteristiche tecniche:
-
Entrate e uscite precise basate su movimenti di breve termine
-
Durata media di una posizione: 10 minuti – 6 ore per trade
-
Massimo 3 operazioni al giorno
-
Nessun martingala, nessun grid – ogni posizione è indipendente
-
Strategia automatizzata con stretto controllo di rischio e posizione
📊 Panoramica della strategia:
-
Trading focalizzato su XAUUSD (oro) con alta efficienza
-
Oltre 90% di operazioni vincenti dalla creazione
-
Crescita mensile attuale circa 10%, con obiettivo di 10–30% mantenendo il winrate
-
Logica SL/TP chiara per ogni setup
💰 Requisiti consigliati:
-
Capitale: almeno 500 USD per risultati ottimali
-
Leva: 1:500 consigliata
⚠️ Avvertenza sui rischi:
I mercati finanziari comportano rischi come elevata volatilità, slippage, errori tecnici ed eventi imprevisti.
La copia di questo segnale è a esclusiva responsabilità dell’utente.
