Luca Fabian Foitzik

XAUUSD Capital Growth

Luca Fabian Foitzik
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -49%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
29 (85.29%)
Loss Trade:
5 (14.71%)
Best Trade:
10.62 USD
Worst Trade:
-43.38 USD
Profitto lordo:
90.62 USD (6 229 pips)
Perdita lorda:
-131.56 USD (7 856 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (32.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.00 USD (16)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
5.07%
Massimo carico di deposito:
188.76%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
24 (70.59%)
Short Trade:
10 (29.41%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-1.20 USD
Profitto medio:
3.12 USD
Perdita media:
-26.31 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-43.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.38 USD (1)
Crescita mensile:
-51.58%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
46.11 USD
Massimale:
72.06 USD (118.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.89% (72.02 USD)
Per equità:
33.98% (20.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -41
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.62 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +32.00 USD
Massima perdita consecutiva: -43.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
⚙️ Caratteristiche tecniche:

  • Entrate e uscite precise basate su movimenti di breve termine

  • Durata media di una posizione: 10 minuti – 6 ore per trade

  • Massimo 3 operazioni al giorno

  • Nessun martingala, nessun grid – ogni posizione è indipendente

  • Strategia automatizzata con stretto controllo di rischio e posizione

📊 Panoramica della strategia:

  • Trading focalizzato su XAUUSD (oro) con alta efficienza

  • Oltre 90% di operazioni vincenti dalla creazione

  • Crescita mensile attuale circa 10%, con obiettivo di 10–30% mantenendo il winrate

  • Logica SL/TP chiara per ogni setup

💰 Requisiti consigliati:

  • Capitale: almeno 500 USD per risultati ottimali

  • Leva: 1:500 consigliata

⚠️ Avvertenza sui rischi:
I mercati finanziari comportano rischi come elevata volatilità, slippage, errori tecnici ed eventi imprevisti.
La copia di questo segnale è a esclusiva responsabilità dell’utente.


Non ci sono recensioni
2025.09.23 09:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 02:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.03 02:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 02:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.03 01:06
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 01:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 12:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.01 12:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 06:54
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.29 06:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 06:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
