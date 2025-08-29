SegnaliSezioni
Marco Castrillon

DayTradingUltraSmall

Marco Castrillon
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 37%
Tradeview-Live
1:5
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
28 (82.35%)
Loss Trade:
6 (17.65%)
Best Trade:
6.78 USD
Worst Trade:
-0.95 USD
Profitto lordo:
45.04 USD (2 316 pips)
Perdita lorda:
-3.60 USD (105 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (18.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.81 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
23.79%
Massimo carico di deposito:
70.60%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
20.72
Long Trade:
34 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
12.51
Profitto previsto:
1.22 USD
Profitto medio:
1.61 USD
Perdita media:
-0.60 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.87 USD (4)
Crescita mensile:
22.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
2.00 USD (2.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.94% (1.96 USD)
Per equità:
11.43% (13.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CRCL 17
NVO 4
INTC 3
GEMI 3
ETHE 2
SQQQ 1
SOXL 1
INTW 1
SMCI 1
INHD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CRCL 20
NVO 10
INTC 0
GEMI 9
ETHE 0
SQQQ 0
SOXL 0
INTW 0
SMCI 1
INHD 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CRCL 1.7K
NVO 161
INTC 4
GEMI 329
ETHE -14
SQQQ 13
SOXL 4
INTW 4
SMCI 10
INHD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.78 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +18.81 USD
Massima perdita consecutiva: -1.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tradeview-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Strategy for a high-risk profile in U.S.-listed equities.

You must have an account enabled for this type of financial asset. This structure uses a leverage of 1:5 to provide dynamism to each trade in most roundtrips, while rapidly limiting losses.

Eligible Assets:

  • Small, Mid and High-Cap Stocks

  • Leveraged Bull and Bear ETFs

  • Crypto ETFs

  • Thematic ETFs


2025.09.25 16:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 18:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 05:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 05:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
