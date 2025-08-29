- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
28 (82.35%)
Loss Trade:
6 (17.65%)
Best Trade:
6.78 USD
Worst Trade:
-0.95 USD
Profitto lordo:
45.04 USD (2 316 pips)
Perdita lorda:
-3.60 USD (105 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (18.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.81 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
23.79%
Massimo carico di deposito:
70.60%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
20.72
Long Trade:
34 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
12.51
Profitto previsto:
1.22 USD
Profitto medio:
1.61 USD
Perdita media:
-0.60 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.87 USD (4)
Crescita mensile:
22.15%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
2.00 USD (2.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.94% (1.96 USD)
Per equità:
11.43% (13.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CRCL
|17
|NVO
|4
|INTC
|3
|GEMI
|3
|ETHE
|2
|SQQQ
|1
|SOXL
|1
|INTW
|1
|SMCI
|1
|INHD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CRCL
|20
|NVO
|10
|INTC
|0
|GEMI
|9
|ETHE
|0
|SQQQ
|0
|SOXL
|0
|INTW
|0
|SMCI
|1
|INHD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CRCL
|1.7K
|NVO
|161
|INTC
|4
|GEMI
|329
|ETHE
|-14
|SQQQ
|13
|SOXL
|4
|INTW
|4
|SMCI
|10
|INHD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.78 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +18.81 USD
Massima perdita consecutiva: -1.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tradeview-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Strategy for a high-risk profile in U.S.-listed equities.
You must have an account enabled for this type of financial asset. This structure uses a leverage of 1:5 to provide dynamism to each trade in most roundtrips, while rapidly limiting losses.
Eligible Assets:
-
Small, Mid and High-Cap Stocks
-
Leveraged Bull and Bear ETFs
-
Crypto ETFs
-
Thematic ETFs
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
37%
0
0
USD
USD
165
USD
USD
6
0%
34
82%
24%
12.51
1.22
USD
USD
11%
1:5