Marco Castrillon

USstocksModerateLTportfolio

Marco Castrillon
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 12%
Tradeview-Live
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
57 (83.82%)
Loss Trade:
11 (16.18%)
Best Trade:
172.14 USD
Worst Trade:
-29.16 USD
Profitto lordo:
975.60 USD (30 506 pips)
Perdita lorda:
-70.39 USD (2 813 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (846.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
846.47 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
86.01%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
24 giorni
Fattore di recupero:
14.85
Long Trade:
67 (98.53%)
Short Trade:
1 (1.47%)
Fattore di profitto:
13.86
Profitto previsto:
13.31 USD
Profitto medio:
17.12 USD
Perdita media:
-6.40 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-7.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.42 USD (3)
Crescita mensile:
0.72%
Previsione annuale:
8.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
60.96 USD (1.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.61% (54.42 USD)
Per equità:
0.85% (75.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CRCL 13
IYH 3
QQQM 3
TSLT 3
AGG 3
TSM 2
NVDA 2
AAPL 2
ARKK 2
FTEC 2
RING 2
SPY 2
IAU 2
NVO 2
LQD 2
SHY 2
TTD 2
IEUR 1
AAPX 1
TSLA 1
VIG 1
XLI 1
FXI 1
SPYI 1
EWJ 1
EWW 1
HDV 1
EMB 1
EWZ 1
ETHE 1
XLF 1
SCHD 1
QQQ 1
AMZN 1
BITB 1
DEM 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CRCL 257
IYH 10
QQQM 85
TSLT 75
AGG -2
TSM 27
NVDA 70
AAPL 33
ARKK 60
FTEC 43
RING 49
SPY 10
IAU 22
NVO 10
LQD 1
SHY 0
TTD -49
IEUR 6
AAPX 39
TSLA 28
VIG 31
XLI 23
FXI 21
SPYI 12
EWJ 9
EWW 7
HDV 10
EMB 4
EWZ 5
ETHE 1
XLF 1
SCHD 10
QQQ -2
AMZN 5
BITB -6
DEM 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CRCL 2.7K
IYH 188
QQQM 3.1K
TSLT 190
AGG -66
TSM 2.1K
NVDA 3.2K
AAPL 2.4K
ARKK 2.5K
FTEC 3.7K
RING 1.2K
SPY 879
IAU 723
NVO 196
LQD 59
SHY 16
TTD -1.9K
IEUR 297
AAPX 90
TSLA 2.8K
VIG 771
XLI 769
FXI 305
SPYI 149
EWJ 122
EWW 328
HDV 490
EMB 211
EWZ 77
ETHE 16
XLF 74
SCHD 111
QQQ -25
AMZN 240
BITB -290
DEM 24
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +172.14 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +846.47 USD
Massima perdita consecutiva: -7.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tradeview-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Strategia per un portafoglio a rischio moderato in azioni quotate sul mercato americano.

Devi avere un conto che ti permetta di operare con questo tipo di asset finanziari. Questa struttura è progettata con criteri basati sulla teoria moderna del portafoglio di Harry Markowitz, sull'allocazione degli asset e sul ribilanciamento in base al contesto fondamentale. La diversificazione è un elemento chiave di questo segnale, che utilizza anche l'IA per risultati consistenti.


Non ci sono recensioni
2025.09.25 16:48
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 15.67% of days out of the 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 21:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 17:26
Share of trading days is too low
2025.09.10 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 03:47
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 03:47
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 13.27% of days out of the 113 days of the signal's entire lifetime.
