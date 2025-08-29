- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CRCL
|13
|IYH
|3
|QQQM
|3
|TSLT
|3
|AGG
|3
|TSM
|2
|NVDA
|2
|AAPL
|2
|ARKK
|2
|FTEC
|2
|RING
|2
|SPY
|2
|IAU
|2
|NVO
|2
|LQD
|2
|SHY
|2
|TTD
|2
|IEUR
|1
|AAPX
|1
|TSLA
|1
|VIG
|1
|XLI
|1
|FXI
|1
|SPYI
|1
|EWJ
|1
|EWW
|1
|HDV
|1
|EMB
|1
|EWZ
|1
|ETHE
|1
|XLF
|1
|SCHD
|1
|QQQ
|1
|AMZN
|1
|BITB
|1
|DEM
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CRCL
|257
|IYH
|10
|QQQM
|85
|TSLT
|75
|AGG
|-2
|TSM
|27
|NVDA
|70
|AAPL
|33
|ARKK
|60
|FTEC
|43
|RING
|49
|SPY
|10
|IAU
|22
|NVO
|10
|LQD
|1
|SHY
|0
|TTD
|-49
|IEUR
|6
|AAPX
|39
|TSLA
|28
|VIG
|31
|XLI
|23
|FXI
|21
|SPYI
|12
|EWJ
|9
|EWW
|7
|HDV
|10
|EMB
|4
|EWZ
|5
|ETHE
|1
|XLF
|1
|SCHD
|10
|QQQ
|-2
|AMZN
|5
|BITB
|-6
|DEM
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CRCL
|2.7K
|IYH
|188
|QQQM
|3.1K
|TSLT
|190
|AGG
|-66
|TSM
|2.1K
|NVDA
|3.2K
|AAPL
|2.4K
|ARKK
|2.5K
|FTEC
|3.7K
|RING
|1.2K
|SPY
|879
|IAU
|723
|NVO
|196
|LQD
|59
|SHY
|16
|TTD
|-1.9K
|IEUR
|297
|AAPX
|90
|TSLA
|2.8K
|VIG
|771
|XLI
|769
|FXI
|305
|SPYI
|149
|EWJ
|122
|EWW
|328
|HDV
|490
|EMB
|211
|EWZ
|77
|ETHE
|16
|XLF
|74
|SCHD
|111
|QQQ
|-25
|AMZN
|240
|BITB
|-290
|DEM
|24
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tradeview-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Strategia per un portafoglio a rischio moderato in azioni quotate sul mercato americano.
Devi avere un conto che ti permetta di operare con questo tipo di asset finanziari. Questa struttura è progettata con criteri basati sulla teoria moderna del portafoglio di Harry Markowitz, sull'allocazione degli asset e sul ribilanciamento in base al contesto fondamentale. La diversificazione è un elemento chiave di questo segnale, che utilizza anche l'IA per risultati consistenti.
USD
USD
USD