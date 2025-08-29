- Crescita
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
4.16 USD
Worst Trade:
-1.79 USD
Profitto lordo:
19.32 USD (3 240 pips)
Perdita lorda:
-3.34 USD (304 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (19.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.32 USD (8)
Indice di Sharpe:
1.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.06%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
8.24
Long Trade:
2 (22.22%)
Short Trade:
7 (77.78%)
Fattore di profitto:
5.78
Profitto previsto:
1.78 USD
Profitto medio:
2.42 USD
Perdita media:
-3.34 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.79 USD (1)
Crescita mensile:
2.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.23 USD
Massimale:
1.94 USD (0.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.27% (1.94 USD)
Per equità:
5.31% (38.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|5
|EURNZD
|3
|EURAUD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|8
|EURNZD
|6
|EURAUD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|1.5K
|EURNZD
|1.1K
|EURAUD
|323
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.16 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +19.32 USD
Massima perdita consecutiva: -1.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 18
|
Exness-MT5Real
|9.32 × 41
Fully Automate trading Multiple Forex Pairs
Deposit 700 USD per 0.01 Lot for copy the signal
Expected Growth : 3 - 5% per month
Non ci sono recensioni
