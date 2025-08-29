- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|557
|NAS100
|161
|DJ30
|123
|HK50
|69
|GER40
|39
|EURUSD+
|30
|BTCUSD
|25
|GBPUSD+
|23
|USDJPY+
|21
|ETHUSD
|19
|UK100
|10
|AUDCAD+
|8
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|476
|NAS100
|367
|DJ30
|422
|HK50
|36
|GER40
|101
|EURUSD+
|19
|BTCUSD
|-69
|GBPUSD+
|-38
|USDJPY+
|42
|ETHUSD
|-12
|UK100
|-12
|AUDCAD+
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|34K
|NAS100
|196K
|DJ30
|312K
|HK50
|819
|GER40
|63K
|EURUSD+
|695
|BTCUSD
|-637K
|GBPUSD+
|-950
|USDJPY+
|867
|ETHUSD
|-20K
|UK100
|-8.5K
|AUDCAD+
|1.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
🎯 Signal Objective
This trading signal is designed with a clear and realistic ambition:
➡️ To replace a traditional employee salary in a year, using a automated trading system that has been stress-tested in live conditions.
⚙️ Trading Philosophy
📊 Focus on steady capital growth over time
📉 Moderate and controlled drawdown ("Medium risk" mode)
✅ Market-adaptive and updated strategy
💼 Who is this signal for?
✔️ Anyone seeking a passive income stream
✔️ Investors aiming for financial independence next year
✔️ Traders who value consistency over high-risk speculation
Things to keep in mind:
