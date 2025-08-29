SegnaliSezioni
Livio Alves

Facilise

Livio Alves
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 085
Profit Trade:
846 (77.97%)
Loss Trade:
239 (22.03%)
Best Trade:
32.79 USD
Worst Trade:
-38.44 USD
Profitto lordo:
2 170.15 USD (1 068 425 pips)
Perdita lorda:
-815.79 USD (1 125 699 pips)
Vincite massime consecutive:
61 (47.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
193.54 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
40.81%
Massimo carico di deposito:
100.45%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
175
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
9.00
Long Trade:
753 (69.40%)
Short Trade:
332 (30.60%)
Fattore di profitto:
2.66
Profitto previsto:
1.25 USD
Profitto medio:
2.57 USD
Perdita media:
-3.41 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-148.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-148.24 USD (29)
Crescita mensile:
909.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.25 USD
Massimale:
150.49 USD (17.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.86% (149.08 USD)
Per equità:
44.84% (202.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 557
NAS100 161
DJ30 123
HK50 69
GER40 39
EURUSD+ 30
BTCUSD 25
GBPUSD+ 23
USDJPY+ 21
ETHUSD 19
UK100 10
AUDCAD+ 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 476
NAS100 367
DJ30 422
HK50 36
GER40 101
EURUSD+ 19
BTCUSD -69
GBPUSD+ -38
USDJPY+ 42
ETHUSD -12
UK100 -12
AUDCAD+ 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 34K
NAS100 196K
DJ30 312K
HK50 819
GER40 63K
EURUSD+ 695
BTCUSD -637K
GBPUSD+ -950
USDJPY+ 867
ETHUSD -20K
UK100 -8.5K
AUDCAD+ 1.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.79 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 29
Massimo profitto consecutivo: +47.54 USD
Massima perdita consecutiva: -148.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Goal: Replace a Full-Time Salary in a year.

🎯 Signal Objective

This trading signal is designed with a clear and realistic ambition:

➡️ To replace a traditional employee salary in a year, using a automated trading system that has been stress-tested in live conditions.

⚙️ Trading Philosophy

📊 Focus on steady capital growth over time

📉 Moderate and controlled drawdown ("Medium risk" mode)

✅ Market-adaptive and updated strategy

💼 Who is this signal for?

✔️ Anyone seeking a passive income stream

✔️ Investors aiming for financial independence next year

✔️ Traders who value consistency over high-risk speculation


Things to keep in mind:


- Consult the following link to know of how signal copy function: https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/signals/signal_subscriber

- Minimum deposit: 200 USD or equivalent.

- Account with minimum 1:500 leverage.

- Reliable server connection (24/7) and broker. I recommend the same broker that I'm using to archive good performance: Vantage Markets

- Please re-read the tutorial in the link above carefully before subscribing to the signal. Almost all the questions I receive are explained there. I will not answer things that are explicitly explained in the mql5 tutorial.

Note:

Once you have subscribed to the signal, you can check signal floating profit/loss and its open positions almost in real time here. Orders are not opened all the time, only when market conditions are suitable to make a good profit. This avoids being exposed to the vicissitudes of the market. Analyze the trading history to get an idea of the number of positions that can be opened in a month. Often, less is more on long term.

Symbols that are trading on this account: XAUUSD, BTCUSD, ETHUSD, USDJPY, EURUSD, UK100, GER40, HK50 and NAS100.

Disclaimer:

Past performance is no guarantee of future performance.

Subscribe to my signal under your responsibility.

Non ci sono recensioni
2025.10.01 09:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 02:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 19:25
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 16:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 08:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 5 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 12:04
Share of trading days is too low
2025.08.29 12:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.29 03:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 03:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 03:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.29 03:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 03:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
