- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
59 (96.72%)
Loss Trade:
2 (3.28%)
Best Trade:
81.51 USD
Worst Trade:
-5.88 USD
Profitto lordo:
714.82 USD (64 071 pips)
Perdita lorda:
-7.28 USD (728 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (567.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
567.20 USD (43)
Indice di Sharpe:
1.13
Attività di trading:
59.73%
Massimo carico di deposito:
17.92%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
120.33
Long Trade:
61 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
98.19
Profitto previsto:
11.60 USD
Profitto medio:
12.12 USD
Perdita media:
-3.64 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.88 USD (1)
Crescita mensile:
170.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.88 USD (1.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.12% (5.88 USD)
Per equità:
18.21% (117.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|708
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|63K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +81.51 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +567.20 USD
Massima perdita consecutiva: -5.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
159 più
