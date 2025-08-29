SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Phan Quang Thanh
Quang Thanh Phan

Phan Quang Thanh

Quang Thanh Phan
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 180%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
150
Profit Trade:
123 (82.00%)
Loss Trade:
27 (18.00%)
Best Trade:
200.56 USD
Worst Trade:
-107.06 USD
Profitto lordo:
1 564.46 USD (354 563 pips)
Perdita lorda:
-608.90 USD (184 284 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (118.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
373.49 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
101.32%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.81
Long Trade:
25 (16.67%)
Short Trade:
125 (83.33%)
Fattore di profitto:
2.57
Profitto previsto:
6.37 USD
Profitto medio:
12.72 USD
Perdita media:
-22.55 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-25.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-234.57 USD (4)
Crescita mensile:
106.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.58 USD
Massimale:
340.05 USD (33.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.64% (340.05 USD)
Per equità:
32.99% (256.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 67
EURCHF 12
NZDUSD 10
NZDJPY 8
AUDUSD 6
USDCAD 6
AUDCHF 6
NZDCAD 6
USDJPY 5
AUDCAD 5
EURAUD 5
BTCUSD 3
GBPAUD 3
GBPUSD 2
EURGBP 1
GBPNZD 1
CADCHF 1
EURUSD 1
USDCHF 1
EURCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 634
EURCHF 138
NZDUSD -37
NZDJPY 24
AUDUSD -5
USDCAD 53
AUDCHF 27
NZDCAD 19
USDJPY 27
AUDCAD 7
EURAUD 18
BTCUSD 5
GBPAUD 7
GBPUSD 7
EURGBP 3
GBPNZD 2
CADCHF 6
EURUSD 6
USDCHF 5
EURCAD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 139K
EURCHF 1.7K
NZDUSD 1.8K
NZDJPY 1.6K
AUDUSD -333
USDCAD 2.8K
AUDCHF 1.4K
NZDCAD 1.7K
USDJPY 1.9K
AUDCAD 625
EURAUD 2.7K
BTCUSD 10K
GBPAUD 1.1K
GBPUSD 498
EURGBP 243
GBPNZD 260
CADCHF 490
EURUSD 648
USDCHF 419
EURCAD 1.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +200.56 USD
Worst Trade: -107 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +118.13 USD
Massima perdita consecutiva: -25.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 5
Exness-MT5Real31
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
5.76 × 17
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.17 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 20:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 13:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 03:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 00:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:30 - 1:200
2025.09.01 01:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.01 00:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 02:47
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 02:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 02:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Phan Quang Thanh
30USD al mese
180%
0
0
USD
1.2K
USD
7
0%
150
82%
100%
2.56
6.37
USD
38%
1:200
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.