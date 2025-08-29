- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
150
Profit Trade:
123 (82.00%)
Loss Trade:
27 (18.00%)
Best Trade:
200.56 USD
Worst Trade:
-107.06 USD
Profitto lordo:
1 564.46 USD (354 563 pips)
Perdita lorda:
-608.90 USD (184 284 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (118.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
373.49 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
101.32%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.81
Long Trade:
25 (16.67%)
Short Trade:
125 (83.33%)
Fattore di profitto:
2.57
Profitto previsto:
6.37 USD
Profitto medio:
12.72 USD
Perdita media:
-22.55 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-25.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-234.57 USD (4)
Crescita mensile:
106.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.58 USD
Massimale:
340.05 USD (33.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.64% (340.05 USD)
Per equità:
32.99% (256.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|EURCHF
|12
|NZDUSD
|10
|NZDJPY
|8
|AUDUSD
|6
|USDCAD
|6
|AUDCHF
|6
|NZDCAD
|6
|USDJPY
|5
|AUDCAD
|5
|EURAUD
|5
|BTCUSD
|3
|GBPAUD
|3
|GBPUSD
|2
|EURGBP
|1
|GBPNZD
|1
|CADCHF
|1
|EURUSD
|1
|USDCHF
|1
|EURCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|634
|EURCHF
|138
|NZDUSD
|-37
|NZDJPY
|24
|AUDUSD
|-5
|USDCAD
|53
|AUDCHF
|27
|NZDCAD
|19
|USDJPY
|27
|AUDCAD
|7
|EURAUD
|18
|BTCUSD
|5
|GBPAUD
|7
|GBPUSD
|7
|EURGBP
|3
|GBPNZD
|2
|CADCHF
|6
|EURUSD
|6
|USDCHF
|5
|EURCAD
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|139K
|EURCHF
|1.7K
|NZDUSD
|1.8K
|NZDJPY
|1.6K
|AUDUSD
|-333
|USDCAD
|2.8K
|AUDCHF
|1.4K
|NZDCAD
|1.7K
|USDJPY
|1.9K
|AUDCAD
|625
|EURAUD
|2.7K
|BTCUSD
|10K
|GBPAUD
|1.1K
|GBPUSD
|498
|EURGBP
|243
|GBPNZD
|260
|CADCHF
|490
|EURUSD
|648
|USDCHF
|419
|EURCAD
|1.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +200.56 USD
Worst Trade: -107 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +118.13 USD
Massima perdita consecutiva: -25.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 17
Ok
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
180%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
7
0%
150
82%
100%
2.56
6.37
USD
USD
38%
1:200