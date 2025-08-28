- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
589
Profit Trade:
318 (53.98%)
Loss Trade:
271 (46.01%)
Best Trade:
14 901.00 JPY
Worst Trade:
-17 195.00 JPY
Profitto lordo:
366 089.00 JPY (700 343 pips)
Perdita lorda:
-302 884.00 JPY (612 314 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (6 688.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
35 095.00 JPY (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
68.86%
Massimo carico di deposito:
92.30%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
99
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.64
Long Trade:
399 (67.74%)
Short Trade:
190 (32.26%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
107.31 JPY
Profitto medio:
1 151.22 JPY
Perdita media:
-1 117.65 JPY
Massime perdite consecutive:
11 (-21 278.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-23 696.00 JPY (10)
Crescita mensile:
53.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 677.00 JPY
Massimale:
38 653.00 JPY (38.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.96% (27 396.00 JPY)
Per equità:
70.58% (18 037.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US100Cash
|184
|JP225Cash
|143
|GOLD#
|141
|USDJPY#
|47
|GER40Cash
|28
|EURUSD#
|15
|GBPJPY#
|14
|GBPUSD#
|10
|US2000Cash
|6
|BTCUSD#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US100Cash
|402
|JP225Cash
|476
|GOLD#
|-211
|USDJPY#
|10
|GER40Cash
|-64
|EURUSD#
|31
|GBPJPY#
|2
|GBPUSD#
|-68
|US2000Cash
|-4
|BTCUSD#
|-20
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US100Cash
|259K
|JP225Cash
|2.8K
|GOLD#
|-14K
|USDJPY#
|955
|GER40Cash
|-1.9K
|EURUSD#
|709
|GBPJPY#
|-103
|GBPUSD#
|-2K
|US2000Cash
|1.2K
|BTCUSD#
|-159K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14 901.00 JPY
Worst Trade: -17 195 JPY
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +6 688.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -21 278.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-MT5 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
XM trading MT5 kiwami口座を使用してます。
すべて裁量です。EA使いません。
20000円からどれだけ稼げるかチャレンジ中。
Non ci sono recensioni
