Yosuke Maruyama

Futaenokiwami

Yosuke Maruyama
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 467%
XMTrading-MT5 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
589
Profit Trade:
318 (53.98%)
Loss Trade:
271 (46.01%)
Best Trade:
14 901.00 JPY
Worst Trade:
-17 195.00 JPY
Profitto lordo:
366 089.00 JPY (700 343 pips)
Perdita lorda:
-302 884.00 JPY (612 314 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (6 688.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
35 095.00 JPY (5)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
68.86%
Massimo carico di deposito:
92.30%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
99
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.64
Long Trade:
399 (67.74%)
Short Trade:
190 (32.26%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
107.31 JPY
Profitto medio:
1 151.22 JPY
Perdita media:
-1 117.65 JPY
Massime perdite consecutive:
11 (-21 278.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-23 696.00 JPY (10)
Crescita mensile:
53.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 677.00 JPY
Massimale:
38 653.00 JPY (38.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.96% (27 396.00 JPY)
Per equità:
70.58% (18 037.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100Cash 184
JP225Cash 143
GOLD# 141
USDJPY# 47
GER40Cash 28
EURUSD# 15
GBPJPY# 14
GBPUSD# 10
US2000Cash 6
BTCUSD# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US100Cash 402
JP225Cash 476
GOLD# -211
USDJPY# 10
GER40Cash -64
EURUSD# 31
GBPJPY# 2
GBPUSD# -68
US2000Cash -4
BTCUSD# -20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US100Cash 259K
JP225Cash 2.8K
GOLD# -14K
USDJPY# 955
GER40Cash -1.9K
EURUSD# 709
GBPJPY# -103
GBPUSD# -2K
US2000Cash 1.2K
BTCUSD# -159K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14 901.00 JPY
Worst Trade: -17 195 JPY
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +6 688.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -21 278.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-MT5 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

XM trading MT5 kiwami口座を使用してます。

すべて裁量です。EA使いません。

20000円からどれだけ稼げるかチャレンジ中。





2025.10.13 04:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 02:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 12:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 11:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 10:16
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 17:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 17:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 16:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 13:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 12:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.08 00:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.08 00:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 17:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.05 17:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 16:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Futaenokiwami
30USD al mese
467%
0
0
USD
35K
JPY
7
0%
589
53%
69%
1.20
107.31
JPY
71%
1:500
