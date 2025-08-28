SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / King trade Pro
Krismunandar

King trade Pro

Krismunandar
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -12%
Exness-MT5Real15
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
6 (27.27%)
Loss Trade:
16 (72.73%)
Best Trade:
8.80 USD
Worst Trade:
-7.68 USD
Profitto lordo:
36.70 USD (13 836 pips)
Perdita lorda:
-65.47 USD (26 937 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (8.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.80 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.25
Attività di trading:
2.88%
Massimo carico di deposito:
46.30%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.85
Long Trade:
7 (31.82%)
Short Trade:
15 (68.18%)
Fattore di profitto:
0.56
Profitto previsto:
-1.31 USD
Profitto medio:
6.12 USD
Perdita media:
-4.09 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-7.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.29 USD (3)
Crescita mensile:
-11.60%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.77 USD
Massimale:
33.77 USD (16.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.43% (33.77 USD)
Per equità:
3.46% (6.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 12
XAUUSD 9
BTCUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -4
XAUUSD -29
BTCUSD 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -596
XAUUSD -18K
BTCUSD 5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.80 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +8.80 USD
Massima perdita consecutiva: -7.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Exness-MT5Real8
0.35 × 46
Pepperstone-MT5-Live01
1.32 × 167
Exness-MT5Real31
2.32 × 74
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
ICMarketsSC-MT5-4
2.96 × 136
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
4.60 × 5
Exness-MT5Real15
5.58 × 402
Coinexx-Live
13.57 × 21
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Exness-MT5Real6
22.09 × 326
Exness-MT5Real
24.60 × 127
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 02:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 22 days
2025.09.01 01:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 00:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 23:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 22:32
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.08.28 22:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 22:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
King trade Pro
30USD al mese
-12%
0
0
USD
51
USD
4
63%
22
27%
3%
0.56
-1.31
USD
18%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.