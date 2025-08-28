- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
6 (27.27%)
Loss Trade:
16 (72.73%)
Best Trade:
8.80 USD
Worst Trade:
-7.68 USD
Profitto lordo:
36.70 USD (13 836 pips)
Perdita lorda:
-65.47 USD (26 937 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (8.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.80 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.25
Attività di trading:
2.88%
Massimo carico di deposito:
46.30%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.85
Long Trade:
7 (31.82%)
Short Trade:
15 (68.18%)
Fattore di profitto:
0.56
Profitto previsto:
-1.31 USD
Profitto medio:
6.12 USD
Perdita media:
-4.09 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-7.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.29 USD (3)
Crescita mensile:
-11.60%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.77 USD
Massimale:
33.77 USD (16.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.43% (33.77 USD)
Per equità:
3.46% (6.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|12
|XAUUSD
|9
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-4
|XAUUSD
|-29
|BTCUSD
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-596
|XAUUSD
|-18K
|BTCUSD
|5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.80 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +8.80 USD
Massima perdita consecutiva: -7.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real8
|0.35 × 46
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.32 × 167
|
Exness-MT5Real31
|2.32 × 74
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.96 × 136
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.60 × 5
|
Exness-MT5Real15
|5.58 × 402
|
Coinexx-Live
|13.57 × 21
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Exness-MT5Real6
|22.09 × 326
|
Exness-MT5Real
|24.60 × 127
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-12%
0
0
USD
USD
51
USD
USD
4
63%
22
27%
3%
0.56
-1.31
USD
USD
18%
1:500