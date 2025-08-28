- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 029
Profit Trade:
645 (62.68%)
Loss Trade:
384 (37.32%)
Best Trade:
84.00 UST
Worst Trade:
-44.98 UST
Profitto lordo:
5 275.14 UST (1 918 290 pips)
Perdita lorda:
-1 779.76 UST (537 980 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (540.93 UST)
Massimo profitto consecutivo:
540.93 UST (41)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
75.62%
Massimo carico di deposito:
52.29%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
269
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
20.49
Long Trade:
866 (84.16%)
Short Trade:
163 (15.84%)
Fattore di profitto:
2.96
Profitto previsto:
3.40 UST
Profitto medio:
8.18 UST
Perdita media:
-4.63 UST
Massime perdite consecutive:
26 (-165.11 UST)
Massima perdita consecutiva:
-165.11 UST (26)
Crescita mensile:
376.92%
Algo trading:
39%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.49 UST
Massimale:
170.63 UST (6.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.58% (117.51 UST)
Per equità:
43.80% (252.87 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|358
|DJ30
|218
|XAGUSD
|130
|NAS100
|89
|USDJPY+
|69
|GBPUSD+
|66
|AUDUSD+
|21
|USDCAD+
|18
|EURUSD+
|17
|SP500
|12
|EURGBP+
|10
|AUDJPY+
|8
|NZDUSD+
|6
|GBPAUD+
|4
|EURJPY+
|2
|GBPJPY+
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|1.4K
|DJ30
|734
|XAGUSD
|851
|NAS100
|353
|USDJPY+
|113
|GBPUSD+
|46
|AUDUSD+
|13
|USDCAD+
|8
|EURUSD+
|-22
|SP500
|-7
|EURGBP+
|-14
|AUDJPY+
|28
|NZDUSD+
|4
|GBPAUD+
|14
|EURJPY+
|3
|GBPJPY+
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|127K
|DJ30
|810K
|XAGUSD
|16K
|NAS100
|405K
|USDJPY+
|14K
|GBPUSD+
|2.9K
|AUDUSD+
|1.5K
|USDCAD+
|918
|EURUSD+
|-829
|SP500
|934
|EURGBP+
|-372
|AUDJPY+
|1.4K
|NZDUSD+
|223
|GBPAUD+
|759
|EURJPY+
|251
|GBPJPY+
|156
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +84.00 UST
Worst Trade: -45 UST
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +540.93 UST
Massima perdita consecutiva: -165.11 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|15.51 × 39
Dear subscribers. Please, observe money management and proportionality in the lot size. If master account balance is $10,000 and an order of 0.1 Lot size is opened, then with your balance of $1,000, your copied transaction from master account should be, accordingly, 10 times smaller, i.e. the size of 0.01 Lot. Ideally, deposits should match in size.
