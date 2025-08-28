SegnaliSezioni
Yuri Papshev

Realist

Yuri Papshev
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 14%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 029
Profit Trade:
645 (62.68%)
Loss Trade:
384 (37.32%)
Best Trade:
84.00 UST
Worst Trade:
-44.98 UST
Profitto lordo:
5 275.14 UST (1 918 290 pips)
Perdita lorda:
-1 779.76 UST (537 980 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (540.93 UST)
Massimo profitto consecutivo:
540.93 UST (41)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
75.62%
Massimo carico di deposito:
52.29%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
269
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
20.49
Long Trade:
866 (84.16%)
Short Trade:
163 (15.84%)
Fattore di profitto:
2.96
Profitto previsto:
3.40 UST
Profitto medio:
8.18 UST
Perdita media:
-4.63 UST
Massime perdite consecutive:
26 (-165.11 UST)
Massima perdita consecutiva:
-165.11 UST (26)
Crescita mensile:
376.92%
Algo trading:
39%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.49 UST
Massimale:
170.63 UST (6.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.58% (117.51 UST)
Per equità:
43.80% (252.87 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 358
DJ30 218
XAGUSD 130
NAS100 89
USDJPY+ 69
GBPUSD+ 66
AUDUSD+ 21
USDCAD+ 18
EURUSD+ 17
SP500 12
EURGBP+ 10
AUDJPY+ 8
NZDUSD+ 6
GBPAUD+ 4
EURJPY+ 2
GBPJPY+ 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 1.4K
DJ30 734
XAGUSD 851
NAS100 353
USDJPY+ 113
GBPUSD+ 46
AUDUSD+ 13
USDCAD+ 8
EURUSD+ -22
SP500 -7
EURGBP+ -14
AUDJPY+ 28
NZDUSD+ 4
GBPAUD+ 14
EURJPY+ 3
GBPJPY+ 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 127K
DJ30 810K
XAGUSD 16K
NAS100 405K
USDJPY+ 14K
GBPUSD+ 2.9K
AUDUSD+ 1.5K
USDCAD+ 918
EURUSD+ -829
SP500 934
EURGBP+ -372
AUDJPY+ 1.4K
NZDUSD+ 223
GBPAUD+ 759
EURJPY+ 251
GBPJPY+ 156
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +84.00 UST
Worst Trade: -45 UST
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 26
Massimo profitto consecutivo: +540.93 UST
Massima perdita consecutiva: -165.11 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
15.51 × 39
Dear subscribers. Please, observe money management and proportionality in the lot size. If master account balance is $10,000 and an order of 0.1 Lot size is opened, then with your balance of $1,000, your copied transaction from master account should be, accordingly, 10 times smaller, i.e. the size of 0.01 Lot. Ideally, deposits should match in size.


Non ci sono recensioni
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:59
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 10:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 08:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 07:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 09:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 20:59
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 20:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 12:34
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 23:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 13:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.29 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 10:02
Share of trading days is too low
2025.08.29 10:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.29 10:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.29 09:02
Share of trading days is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Realist
50USD al mese
14%
0
0
USD
4.1K
UST
5
39%
1 029
62%
76%
2.96
3.40
UST
44%
1:500
