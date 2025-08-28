SegnaliSezioni
Hoai Son Nguyen

The Guardian Fund

Hoai Son Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
Exness-MT5Real28
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
183
Profit Trade:
113 (61.74%)
Loss Trade:
70 (38.25%)
Best Trade:
33.28 USD
Worst Trade:
-128.16 USD
Profitto lordo:
646.93 USD (61 491 pips)
Perdita lorda:
-630.87 USD (23 644 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (68.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
68.42 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.86%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
107 (58.47%)
Short Trade:
76 (41.53%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
5.73 USD
Perdita media:
-9.01 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-442.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-442.74 USD (18)
Crescita mensile:
-4.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
80.26 USD
Massimale:
442.74 USD (8.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.10% (442.74 USD)
Per equità:
9.22% (446.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 20
EURUSD 14
EURNZD 14
GBPUSD 14
EURGBP 11
US500 11
EURJPY 9
NZDUSD 8
NZDCAD 8
EURCAD 7
AUDUSD 7
GBPCHF 6
USDCAD 5
EURAUD 5
AUDNZD 5
NZDCHF 4
AAPL 4
AUDJPY 3
GBPJPY 3
CADCHF 3
USDCHF 2
NZDJPY 2
GBPCAD 2
AUDCHF 2
XAUUSD 2
MA 2
DXY 2
EURCHF 1
GBPNZD 1
AUDCAD 1
V 1
PG 1
KO 1
JPM 1
WMT 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD -124
EURUSD -11
EURNZD -154
GBPUSD 131
EURGBP 27
US500 76
EURJPY 9
NZDUSD 0
NZDCAD -44
EURCAD 22
AUDUSD 16
GBPCHF 14
USDCAD -10
EURAUD 29
AUDNZD 2
NZDCHF 0
AAPL 18
AUDJPY 3
GBPJPY 5
CADCHF 2
USDCHF 6
NZDJPY 5
GBPCAD 10
AUDCHF 3
XAUUSD -2
MA -7
DXY -2
EURCHF 6
GBPNZD 2
AUDCAD -4
V -4
PG -1
KO -1
JPM -3
WMT -4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -671
EURUSD 961
EURNZD -2.2K
GBPUSD 5.4K
EURGBP 1.4K
US500 25K
EURJPY 1.4K
NZDUSD -210
NZDCAD -2
EURCAD -597
AUDUSD 946
GBPCHF 1.1K
USDCAD -376
EURAUD 2.6K
AUDNZD 143
NZDCHF 20
AAPL 1.8K
AUDJPY 582
GBPJPY 678
CADCHF -92
USDCHF 522
NZDJPY 703
GBPCAD 1.4K
AUDCHF 264
XAUUSD -1.8K
MA -646
DXY -165
EURCHF 494
GBPNZD 408
AUDCAD -104
V -359
PG -70
KO -79
JPM -295
WMT -335
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.28 USD
Worst Trade: -128 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +68.42 USD
Massima perdita consecutiva: -442.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real28" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real2
21.71 × 7
Non ci sono recensioni
2025.09.22 18:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 15:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 04:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 03:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.03 11:31
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
