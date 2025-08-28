- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
47 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
13.03 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
211.99 EUR (14 166 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
47 (211.99 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
211.99 EUR (47)
Indice di Sharpe:
1.11
Attività di trading:
98.79%
Massimo carico di deposito:
26.01%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
24 (51.06%)
Short Trade:
23 (48.94%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
4.51 EUR
Profitto medio:
4.51 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
103.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
34.90% (113.61 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|13
|EURAUD
|7
|EURJPY
|5
|CADJPY
|5
|AUDCAD
|4
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|2
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|EURCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|58
|EURAUD
|31
|EURJPY
|25
|CADJPY
|25
|AUDCAD
|16
|USDCHF
|33
|AUDUSD
|18
|NZDUSD
|15
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|3
|EURCAD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|4K
|EURAUD
|2.1K
|EURJPY
|1.7K
|CADJPY
|1.6K
|AUDCAD
|1.3K
|USDCHF
|835
|AUDUSD
|897
|NZDUSD
|535
|GBPUSD
|546
|EURUSD
|351
|EURCAD
|353
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.03 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +211.99 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.17 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live04
|0.25 × 24
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live05
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
Exness-Real
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.51 × 309
|
Tickmill-Live04
|0.52 × 1321
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.89 × 4350
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.97 × 101
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.19 × 95
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.32 × 85
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
