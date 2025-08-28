SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / StableBoost FX
Slawomir Skonieczny

StableBoost FX

Slawomir Skonieczny
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 106%
RoboForex-Prime
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
47 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
13.03 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
211.99 EUR (14 166 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
47 (211.99 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
211.99 EUR (47)
Indice di Sharpe:
1.11
Attività di trading:
98.79%
Massimo carico di deposito:
26.01%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
24 (51.06%)
Short Trade:
23 (48.94%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
4.51 EUR
Profitto medio:
4.51 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
103.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
34.90% (113.61 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 13
EURAUD 7
EURJPY 5
CADJPY 5
AUDCAD 4
USDCHF 4
AUDUSD 3
NZDUSD 2
GBPUSD 2
EURUSD 1
EURCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 58
EURAUD 31
EURJPY 25
CADJPY 25
AUDCAD 16
USDCHF 33
AUDUSD 18
NZDUSD 15
GBPUSD 15
EURUSD 3
EURCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 4K
EURAUD 2.1K
EURJPY 1.7K
CADJPY 1.6K
AUDCAD 1.3K
USDCHF 835
AUDUSD 897
NZDUSD 535
GBPUSD 546
EURUSD 351
EURCAD 353
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.03 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 47
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +211.99 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live10
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarkets-Live14
0.17 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live04
0.25 × 24
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live16
0.38 × 13
ICMarkets-Live05
0.40 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
Exness-Real
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.51 × 309
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
Tickmill-Live08
0.63 × 38
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboForex-Prime
0.89 × 4350
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.97 × 101
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.19 × 95
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.32 × 85
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
46 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.28 22:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 17:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 21:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 01:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.12 01:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 12:04
Share of trading days is too low
2025.08.29 12:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.28 17:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 17:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 17:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.28 17:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
StableBoost FX
30USD al mese
106%
0
0
USD
412
EUR
5
100%
47
100%
99%
n/a
4.51
EUR
35%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.