- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|83
|XAUUSD
|16
|NDX100
|11
|ETHUSD
|6
|EURUSD
|4
|BTCUSD
|4
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|EURJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|285
|XAUUSD
|38
|NDX100
|-256
|ETHUSD
|-8
|EURUSD
|1
|BTCUSD
|-24
|GBPUSD
|45
|GBPJPY
|17
|USDJPY
|26
|EURJPY
|-17
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|306K
|XAUUSD
|5.4K
|NDX100
|-61K
|ETHUSD
|74K
|EURUSD
|447
|BTCUSD
|-147K
|GBPUSD
|3.5K
|GBPJPY
|992
|USDJPY
|1.1K
|EURJPY
|-185
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FundedNext-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnali coerenti e con gestione del rischio basati su strategie di trading istituzionali
Iscriviti a un servizio di segnali orientato ai risultati, progettato per i trader che desiderano seguire strategie di livello istituzionale. Utilizzando concetti di Smart Money, confluenza multi-timeframe e registrazione precisa delle operazioni, questo servizio di segnali punta sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Aspettati un rischio equilibrato, una redditività costante e un'esecuzione delle operazioni che rispecchia la gestione professionale del denaro. Che tu sia un trader principiante o esperto, questo servizio di segnali ti aiuterà a far crescere il tuo conto con fiducia.
Welcome to the offical Road To 10k, here you'll receive trading signals every week. Carefully analysed, anticipated and executed with clarity. Welcome..!
