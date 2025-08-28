SegnaliSezioni
Jehoiachin Katemangwe

Road To 10k

Jehoiachin Katemangwe
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
FundedNext-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
67 (51.14%)
Loss Trade:
64 (48.85%)
Best Trade:
118.13 USD
Worst Trade:
-144.40 USD
Profitto lordo:
1 141.04 USD (584 798 pips)
Perdita lorda:
-1 033.73 USD (400 824 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (196.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
196.86 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
80.78%
Massimo carico di deposito:
98.91%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
69 (52.67%)
Short Trade:
62 (47.33%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
17.03 USD
Perdita media:
-16.15 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-122.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-193.53 USD (4)
Crescita mensile:
0.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
311.10 USD
Massimale:
383.74 USD (7.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.58% (384.30 USD)
Per equità:
2.77% (138.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 83
XAUUSD 16
NDX100 11
ETHUSD 6
EURUSD 4
BTCUSD 4
GBPUSD 3
GBPJPY 2
USDJPY 1
EURJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 285
XAUUSD 38
NDX100 -256
ETHUSD -8
EURUSD 1
BTCUSD -24
GBPUSD 45
GBPJPY 17
USDJPY 26
EURJPY -17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 306K
XAUUSD 5.4K
NDX100 -61K
ETHUSD 74K
EURUSD 447
BTCUSD -147K
GBPUSD 3.5K
GBPJPY 992
USDJPY 1.1K
EURJPY -185
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +118.13 USD
Worst Trade: -144 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +196.86 USD
Massima perdita consecutiva: -122.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FundedNext-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Segnali coerenti e con gestione del rischio basati su strategie di trading istituzionali


Iscriviti a un servizio di segnali orientato ai risultati, progettato per i trader che desiderano seguire strategie di livello istituzionale. Utilizzando concetti di Smart Money, confluenza multi-timeframe e registrazione precisa delle operazioni, questo servizio di segnali punta sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Aspettati un rischio equilibrato, una redditività costante e un'esecuzione delle operazioni che rispecchia la gestione professionale del denaro. Che tu sia un trader principiante o esperto, questo servizio di segnali ti aiuterà a far crescere il tuo conto con fiducia.


Non ci sono recensioni
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 16:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 15:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 15:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 15:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.28 14:31 2025.08.28 14:31:06  

Welcome to the offical Road To 10k, here you'll receive trading signals every week. Carefully analysed, anticipated and executed with clarity. Welcome..!

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.