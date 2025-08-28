- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
355
Profit Trade:
215 (60.56%)
Loss Trade:
140 (39.44%)
Best Trade:
58.24 USD
Worst Trade:
-124.73 USD
Profitto lordo:
394.67 USD (48 272 pips)
Perdita lorda:
-453.10 USD (25 673 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (2.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
58.24 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
93.82%
Massimo carico di deposito:
99.78%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
179 (50.42%)
Short Trade:
176 (49.58%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.16 USD
Profitto medio:
1.84 USD
Perdita media:
-3.24 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-12.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-124.73 USD (1)
Crescita mensile:
-5.13%
Previsione annuale:
-62.29%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
92.45 USD
Massimale:
149.20 USD (87.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.99% (129.59 USD)
Per equità:
10.21% (33.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|324
|AUDUSDrfd
|13
|GBPUSDrfd
|6
|USDJPYrfd
|5
|#NVDA
|2
|USDCADrfd
|1
|#SPX
|1
|USDRUBrfd
|1
|EURGBPrfd
|1
|XAUUSDrfd
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDrfd
|13
|AUDUSDrfd
|-84
|GBPUSDrfd
|2
|USDJPYrfd
|1
|#NVDA
|1
|USDCADrfd
|0
|#SPX
|8
|USDRUBrfd
|-1
|EURGBPrfd
|1
|XAUUSDrfd
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDrfd
|2.2K
|AUDUSDrfd
|-3.3K
|GBPUSDrfd
|164
|USDJPYrfd
|217
|#NVDA
|3K
|USDCADrfd
|0
|#SPX
|19K
|USDRUBrfd
|1.2K
|EURGBPrfd
|46
|XAUUSDrfd
|51
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +58.24 USD
Worst Trade: -125 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.37 USD
Massima perdita consecutiva: -12.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
A strategy with aggressive recovery.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-37%
0
0
USD
USD
317
USD
USD
26
85%
355
60%
94%
0.87
-0.16
USD
USD
76%
1:40