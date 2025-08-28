SegnaliSezioni
Gennadii Batalygin

EURUSD Adaptive Trade Bot

Gennadii Batalygin
0 recensioni
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -37%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
355
Profit Trade:
215 (60.56%)
Loss Trade:
140 (39.44%)
Best Trade:
58.24 USD
Worst Trade:
-124.73 USD
Profitto lordo:
394.67 USD (48 272 pips)
Perdita lorda:
-453.10 USD (25 673 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (2.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
58.24 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
93.82%
Massimo carico di deposito:
99.78%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
179 (50.42%)
Short Trade:
176 (49.58%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-0.16 USD
Profitto medio:
1.84 USD
Perdita media:
-3.24 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-12.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-124.73 USD (1)
Crescita mensile:
-5.13%
Previsione annuale:
-62.29%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
92.45 USD
Massimale:
149.20 USD (87.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.99% (129.59 USD)
Per equità:
10.21% (33.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 324
AUDUSDrfd 13
GBPUSDrfd 6
USDJPYrfd 5
#NVDA 2
USDCADrfd 1
#SPX 1
USDRUBrfd 1
EURGBPrfd 1
XAUUSDrfd 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd 13
AUDUSDrfd -84
GBPUSDrfd 2
USDJPYrfd 1
#NVDA 1
USDCADrfd 0
#SPX 8
USDRUBrfd -1
EURGBPrfd 1
XAUUSDrfd 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd 2.2K
AUDUSDrfd -3.3K
GBPUSDrfd 164
USDJPYrfd 217
#NVDA 3K
USDCADrfd 0
#SPX 19K
USDRUBrfd 1.2K
EURGBPrfd 46
XAUUSDrfd 51
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.24 USD
Worst Trade: -125 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.37 USD
Massima perdita consecutiva: -12.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

A strategy with aggressive recovery.
Non ci sono recensioni
2025.09.17 18:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 08:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 06:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 11:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 14:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.28 13:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
