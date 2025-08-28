- Crescita
Trade:
21
Profit Trade:
13 (61.90%)
Loss Trade:
8 (38.10%)
Best Trade:
12.53 USD
Worst Trade:
-7.13 USD
Profitto lordo:
55.30 USD (5 375 pips)
Perdita lorda:
-34.94 USD (2 933 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (26.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.98 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
31.80%
Massimo carico di deposito:
15.43%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.23
Long Trade:
12 (57.14%)
Short Trade:
9 (42.86%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
4.25 USD
Perdita media:
-4.37 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-15.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.61 USD (3)
Crescita mensile:
10.15%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.62 USD
Massimale:
16.53 USD (7.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.86% (16.53 USD)
Per equità:
2.10% (4.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY_
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY_
|20
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY_
|2.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CFI1-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
