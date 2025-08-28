- Crescita
Trade:
130
Profit Trade:
104 (80.00%)
Loss Trade:
26 (20.00%)
Best Trade:
1 156.66 USD
Worst Trade:
-3 426.11 USD
Profitto lordo:
23 859.38 USD (48 235 pips)
Perdita lorda:
-32 665.09 USD (64 766 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (4 822.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 386.49 USD (16)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.55%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.34
Long Trade:
99 (76.15%)
Short Trade:
31 (23.85%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-67.74 USD
Profitto medio:
229.42 USD
Perdita media:
-1 256.35 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-25 753.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25 753.67 USD (8)
Crescita mensile:
-70.24%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 805.71 USD
Massimale:
25 753.67 USD (61.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.59% (25 761.67 USD)
Per equità:
81.88% (25 695.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGUSD.lmx
|128
|AUDCAD.lmx
|1
|XAUUSD.lmx
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGUSD.lmx
|-8.8K
|AUDCAD.lmx
|0
|XAUUSD.lmx
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGUSD.lmx
|-17K
|AUDCAD.lmx
|-4
|XAUUSD.lmx
|8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 156.66 USD
Worst Trade: -3 426 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +4 822.55 USD
Massima perdita consecutiva: -25 753.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LMAXNZ-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
