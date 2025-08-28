SegnaliSezioni
Yusheng Li

V lys_1913

Yusheng Li
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 333 USD al mese
crescita dal 2025 -64%
LMAXNZ-LIVE
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
130
Profit Trade:
104 (80.00%)
Loss Trade:
26 (20.00%)
Best Trade:
1 156.66 USD
Worst Trade:
-3 426.11 USD
Profitto lordo:
23 859.38 USD (48 235 pips)
Perdita lorda:
-32 665.09 USD (64 766 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (4 822.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 386.49 USD (16)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.55%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.34
Long Trade:
99 (76.15%)
Short Trade:
31 (23.85%)
Fattore di profitto:
0.73
Profitto previsto:
-67.74 USD
Profitto medio:
229.42 USD
Perdita media:
-1 256.35 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-25 753.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25 753.67 USD (8)
Crescita mensile:
-70.24%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 805.71 USD
Massimale:
25 753.67 USD (61.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.59% (25 761.67 USD)
Per equità:
81.88% (25 695.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAGUSD.lmx 128
AUDCAD.lmx 1
XAUUSD.lmx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAGUSD.lmx -8.8K
AUDCAD.lmx 0
XAUUSD.lmx 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAGUSD.lmx -17K
AUDCAD.lmx -4
XAUUSD.lmx 8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 156.66 USD
Worst Trade: -3 426 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +4 822.55 USD
Massima perdita consecutiva: -25 753.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LMAXNZ-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

算法交易策略，月化15以上。需要合作的加微信：lys_1913
Non ci sono recensioni
2025.09.30 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 07:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 06:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 06:13
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 03:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 03:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 13:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 15:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 02:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 18:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 13:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 17:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
