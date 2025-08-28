- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
266
Profit Trade:
245 (92.10%)
Loss Trade:
21 (7.89%)
Best Trade:
43.68 USD
Worst Trade:
-63.42 USD
Profitto lordo:
977.75 USD (631 316 pips)
Perdita lorda:
-600.25 USD (344 148 pips)
Vincite massime consecutive:
63 (206.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
206.41 USD (63)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
52.77%
Massimo carico di deposito:
8.27%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.87
Long Trade:
240 (90.23%)
Short Trade:
26 (9.77%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
1.42 USD
Profitto medio:
3.99 USD
Perdita media:
-28.58 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-35.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.25 USD (2)
Crescita mensile:
39.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
131.48 USD (26.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.88% (131.48 USD)
Per equità:
19.36% (94.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|266
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|378
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|287K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.68 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 63
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +206.41 USD
Massima perdita consecutiva: -35.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Gold News AI !
Posizioni gestite dall'EA alimentato dall'IA "Gold News AI": https://www.mql5.com/en/market/product/149155. Abbonati ora e segui un segnale di trading gestito professionalmente e stabile!
Si prega di essere consapevoli che i guadagni non sono garantiti, il Forex è un mercato ad alto rischio. Considera attentamente quale % del tuo capitale usi per copiare il mio segnale, specialmente proprietari di conti più grandi - tutte le decisioni sono completamente sotto la tua direzione e la responsabilità è tua !!! Avviso - i profitti passati non sono garanzia di profitti futuri. Il trading Forex è ad alto rischio e non rischiare denaro che non puoi permetterti di perdere !!!
