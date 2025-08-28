- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
250
Profit Trade:
170 (68.00%)
Loss Trade:
80 (32.00%)
Best Trade:
12.11 USD
Worst Trade:
-44.06 USD
Profitto lordo:
336.35 USD (326 330 pips)
Perdita lorda:
-672.36 USD (573 542 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (26.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.03 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
85.10%
Massimo carico di deposito:
1.25%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
236 (94.40%)
Short Trade:
14 (5.60%)
Fattore di profitto:
0.50
Profitto previsto:
-1.34 USD
Profitto medio:
1.98 USD
Perdita media:
-8.40 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-296.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-296.01 USD (10)
Crescita mensile:
-16.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
336.01 USD
Massimale:
409.32 USD (19.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.98% (409.32 USD)
Per equità:
8.72% (175.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|249
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|-332
|BTCUSD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|-244K
|BTCUSD
|-3.7K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.11 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +26.79 USD
Massima perdita consecutiva: -296.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real4
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 27
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 12
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.11 × 427
|
VantageInternational-Live 11
|0.20 × 476
|
FXView-Live
|0.23 × 154
|
VantageInternational-Live 12
|0.89 × 79
|
VantageInternational-Live 3
|0.89 × 373
|
HantecMarkets-Server1
|1.62 × 131
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.27 × 11
|
Exness-Real6
|17.90 × 10
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-16%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
4
0%
250
68%
85%
0.50
-1.34
USD
USD
19%
1:200