Fei Ge Deng

LiHuoQianDuoDuo2579

Fei Ge Deng
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -16%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
250
Profit Trade:
170 (68.00%)
Loss Trade:
80 (32.00%)
Best Trade:
12.11 USD
Worst Trade:
-44.06 USD
Profitto lordo:
336.35 USD (326 330 pips)
Perdita lorda:
-672.36 USD (573 542 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (26.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.03 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
85.10%
Massimo carico di deposito:
1.25%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
236 (94.40%)
Short Trade:
14 (5.60%)
Fattore di profitto:
0.50
Profitto previsto:
-1.34 USD
Profitto medio:
1.98 USD
Perdita media:
-8.40 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-296.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-296.01 USD (10)
Crescita mensile:
-16.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
336.01 USD
Massimale:
409.32 USD (19.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.98% (409.32 USD)
Per equità:
8.72% (175.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 249
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD -332
BTCUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD -244K
BTCUSD -3.7K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.11 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +26.79 USD
Massima perdita consecutiva: -296.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real4
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 27
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Capital.com-Real
0.00 × 5
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Exness-Real2
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 12
Exness-Real18
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.11 × 427
VantageInternational-Live 11
0.20 × 476
FXView-Live
0.23 × 154
VantageInternational-Live 12
0.89 × 79
VantageInternational-Live 3
0.89 × 373
HantecMarkets-Server1
1.62 × 131
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.27 × 11
Exness-Real6
17.90 × 10
Non ci sono recensioni
2025.09.18 23:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 17:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 05:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 23:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 08:38
No swaps are charged on the signal account
2025.08.31 17:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 13:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 10:16
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.28 10:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 10:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
