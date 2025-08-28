- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
120
Profit Trade:
104 (86.66%)
Loss Trade:
16 (13.33%)
Best Trade:
18.68 USD
Worst Trade:
-44.33 USD
Profitto lordo:
551.11 USD (337 687 pips)
Perdita lorda:
-110.61 USD (39 462 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (154.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
154.49 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.10%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.96
Long Trade:
105 (87.50%)
Short Trade:
15 (12.50%)
Fattore di profitto:
4.98
Profitto previsto:
3.67 USD
Profitto medio:
5.30 USD
Perdita media:
-6.91 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-55.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.31 USD (2)
Crescita mensile:
60.20%
Previsione annuale:
665.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.53 USD
Massimale:
55.31 USD (10.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.12% (55.31 USD)
Per equità:
23.51% (134.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|30
|US100
|28
|EURUSD
|25
|XTIUSD
|18
|XAUUSD
|11
|GBPUSD
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|182
|US100
|131
|EURUSD
|27
|XTIUSD
|87
|XAUUSD
|-2
|GBPUSD
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|164K
|US100
|131K
|EURUSD
|2.7K
|XTIUSD
|656
|XAUUSD
|-864
|GBPUSD
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.68 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +154.49 USD
Massima perdita consecutiva: -55.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 10
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
FBS-Real-9
|0.18 × 11
|
ILQAu-A1 Live
|0.20 × 10
|
Pepperstone-Edge03
|0.22 × 9
|
Tradestone-Real-1
|0.25 × 4
|
Tickmill-Live05
|0.29 × 564
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.33 × 6
Good signal with good trader
30USD al mese
61%
0
0
USD
USD
724
USD
USD
13
0%
120
86%
100%
4.98
3.67
USD
USD
24%
1:500