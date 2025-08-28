SegnaliSezioni
Novia Musmindasari

Good Signal 01

Novia Musmindasari
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
61%
FBS-Real-8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
120
Profit Trade:
104 (86.66%)
Loss Trade:
16 (13.33%)
Best Trade:
18.68 USD
Worst Trade:
-44.33 USD
Profitto lordo:
551.11 USD (337 687 pips)
Perdita lorda:
-110.61 USD (39 462 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (154.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
154.49 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.10%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.96
Long Trade:
105 (87.50%)
Short Trade:
15 (12.50%)
Fattore di profitto:
4.98
Profitto previsto:
3.67 USD
Profitto medio:
5.30 USD
Perdita media:
-6.91 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-55.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.31 USD (2)
Crescita mensile:
60.20%
Previsione annuale:
665.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.53 USD
Massimale:
55.31 USD (10.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.12% (55.31 USD)
Per equità:
23.51% (134.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 30
US100 28
EURUSD 25
XTIUSD 18
XAUUSD 11
GBPUSD 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 182
US100 131
EURUSD 27
XTIUSD 87
XAUUSD -2
GBPUSD 16
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 164K
US100 131K
EURUSD 2.7K
XTIUSD 656
XAUUSD -864
GBPUSD 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.68 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +154.49 USD
Massima perdita consecutiva: -55.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-Standard3
0.00 × 2
Ava-Real 1
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 14
XMAU-Real 20
0.00 × 2
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 10
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 14
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 8
FBS-Real-9
0.18 × 11
ILQAu-A1 Live
0.20 × 10
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
Tradestone-Real-1
0.25 × 4
Tickmill-Live05
0.29 × 564
LiteFinance-ECN2.com
0.33 × 6
156 più
Good signal with good trader
Non ci sono recensioni
2025.09.22 15:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 18:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 15:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 09:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
