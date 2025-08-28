SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ZIMFXGURU ZERO MISS
David Ruzive Mukwauri

ZIMFXGURU ZERO MISS

David Ruzive Mukwauri
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
OLOplatforms-Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
43 (63.23%)
Loss Trade:
25 (36.76%)
Best Trade:
1 056.50 USD
Worst Trade:
-947.50 USD
Profitto lordo:
16 126.23 USD (143 033 pips)
Perdita lorda:
-5 488.33 USD (15 853 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (11 618.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 618.50 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
4.15%
Massimo carico di deposito:
16.40%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
2.95
Long Trade:
58 (85.29%)
Short Trade:
10 (14.71%)
Fattore di profitto:
2.94
Profitto previsto:
156.44 USD
Profitto medio:
375.03 USD
Perdita media:
-219.53 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-3 608.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 608.80 USD (15)
Crescita mensile:
-57.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
980.60 USD
Massimale:
3 608.80 USD (109.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.89% (2 276.54 USD)
Per equità:
2.89% (144.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 66
USDCAD 1
EURUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 11K
USDCAD -33
EURUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 127K
USDCAD -92
EURUSD 2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 056.50 USD
Worst Trade: -948 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +11 618.50 USD
Massima perdita consecutiva: -3 608.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OLOplatforms-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Make money with us from the best trader in the world with over 40 propfirm certificates 
Non ci sono recensioni
2025.10.10 07:16
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.09 18:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.09 18:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 18:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.20 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 12:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.28 11:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.28 07:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 07:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.28 07:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ZIMFXGURU ZERO MISS
100USD al mese
-4%
0
0
USD
5K
USD
9
0%
68
63%
4%
2.93
156.44
USD
97%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.