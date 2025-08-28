SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Range Breakout Dual Breakout EA MT4
Bashar Isam Wadeea Kagaa

Range Breakout Dual Breakout EA MT4

Bashar Isam Wadeea Kagaa
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 14%
CFI1-Real
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
14 (51.85%)
Loss Trade:
13 (48.15%)
Best Trade:
12.53 USD
Worst Trade:
-5.75 USD
Profitto lordo:
61.74 USD (6 751 pips)
Perdita lorda:
-38.08 USD (3 329 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (13.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.10 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
30.38%
Massimo carico di deposito:
15.34%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
17 (62.96%)
Short Trade:
10 (37.04%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
0.88 USD
Profitto medio:
4.41 USD
Perdita media:
-2.93 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-14.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.06 USD (3)
Crescita mensile:
13.64%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.55 USD
Massimale:
14.06 USD (27.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.70% (14.06 USD)
Per equità:
1.93% (3.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY_ 23
US100_Spot 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY_ 22
US100_Spot 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY_ 2.5K
US100_Spot 912
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.53 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.74 USD
Massima perdita consecutiva: -14.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CFI1-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Range breakout USDJPY dual breakout EA MT4

Risk 2.5% of account

Trading expert advisor used in these signals  Click here

For MT5 signals  Click here


Non ci sono recensioni
2025.09.24 19:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 17:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 18:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 17:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 10:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 14:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.03 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 06:06
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.28 06:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 06:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 06:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Range Breakout Dual Breakout EA MT4
30USD al mese
14%
0
0
USD
222
USD
5
96%
27
51%
30%
1.62
0.88
USD
7%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.