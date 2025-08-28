- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
14 (51.85%)
Loss Trade:
13 (48.15%)
Best Trade:
12.53 USD
Worst Trade:
-5.75 USD
Profitto lordo:
61.74 USD (6 751 pips)
Perdita lorda:
-38.08 USD (3 329 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (13.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.10 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
30.38%
Massimo carico di deposito:
15.34%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
17 (62.96%)
Short Trade:
10 (37.04%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
0.88 USD
Profitto medio:
4.41 USD
Perdita media:
-2.93 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-14.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.06 USD (3)
Crescita mensile:
13.64%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.55 USD
Massimale:
14.06 USD (27.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.70% (14.06 USD)
Per equità:
1.93% (3.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY_
|23
|US100_Spot
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY_
|22
|US100_Spot
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY_
|2.5K
|US100_Spot
|912
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.53 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.74 USD
Massima perdita consecutiva: -14.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CFI1-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
14%
0
0
USD
USD
222
USD
USD
5
96%
27
51%
30%
1.62
0.88
USD
USD
7%
1:100