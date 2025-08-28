- Crescita
Trade:
130
Profit Trade:
113 (86.92%)
Loss Trade:
17 (13.08%)
Best Trade:
975.60 USD
Worst Trade:
-1 955.79 USD
Profitto lordo:
21 603.17 USD (150 852 pips)
Perdita lorda:
-10 845.22 USD (179 654 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (4 557.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 557.62 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
59.28%
Massimo carico di deposito:
132.30%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.47
Long Trade:
19 (14.62%)
Short Trade:
111 (85.38%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
82.75 USD
Profitto medio:
191.18 USD
Perdita media:
-637.95 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4 356.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 356.47 USD (3)
Crescita mensile:
44.54%
Previsione annuale:
540.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 358.97 USD (24.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.44% (173.60 USD)
Per equità:
70.90% (14 209.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|65
|XAUUSD
|53
|GBPUSD
|8
|XAGUSD
|3
|USDJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|7.3K
|XAUUSD
|2.5K
|GBPUSD
|1.3K
|XAGUSD
|-383
|USDJPY
|7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.1K
|XAUUSD
|-23K
|GBPUSD
|364
|XAGUSD
|-8.7K
|USDJPY
|10
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.32 × 526
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 263
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.69 × 7127
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.71 × 31
|
Swissquote-Server
|2.26 × 16838
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
