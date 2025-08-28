SegnaliSezioni
Arys Consultancy Services
Sunil Balawant Pawar

Arys Consultancy Services

Sunil Balawant Pawar
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 150 USD al mese
crescita dal 2025 56%
Swissquote-Server
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
130
Profit Trade:
113 (86.92%)
Loss Trade:
17 (13.08%)
Best Trade:
975.60 USD
Worst Trade:
-1 955.79 USD
Profitto lordo:
21 603.17 USD (150 852 pips)
Perdita lorda:
-10 845.22 USD (179 654 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (4 557.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 557.62 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
59.28%
Massimo carico di deposito:
132.30%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.47
Long Trade:
19 (14.62%)
Short Trade:
111 (85.38%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
82.75 USD
Profitto medio:
191.18 USD
Perdita media:
-637.95 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4 356.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 356.47 USD (3)
Crescita mensile:
44.54%
Previsione annuale:
540.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4 358.97 USD (24.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.44% (173.60 USD)
Per equità:
70.90% (14 209.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 65
XAUUSD 53
GBPUSD 8
XAGUSD 3
USDJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 7.3K
XAUUSD 2.5K
GBPUSD 1.3K
XAGUSD -383
USDJPY 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.1K
XAUUSD -23K
GBPUSD 364
XAGUSD -8.7K
USDJPY 10
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +975.60 USD
Worst Trade: -1 956 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4 557.62 USD
Massima perdita consecutiva: -4 356.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.32 × 526
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 263
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.69 × 7127
ForexTimeFXTM-MT5
0.71 × 31
Swissquote-Server
2.26 × 16838
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.40 × 25
Non ci sono recensioni
