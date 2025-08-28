- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
26 (81.25%)
Loss Trade:
6 (18.75%)
Best Trade:
690.24 USD
Worst Trade:
-688.97 USD
Profitto lordo:
1 679.15 USD (20 245 pips)
Perdita lorda:
-741.92 USD (14 140 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (452.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 003.78 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
0.02%
Massimo carico di deposito:
87.33%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.36
Long Trade:
24 (75.00%)
Short Trade:
8 (25.00%)
Fattore di profitto:
2.26
Profitto previsto:
29.29 USD
Profitto medio:
64.58 USD
Perdita media:
-123.65 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-15.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-688.97 USD (1)
Crescita mensile:
14.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
66.55 USD
Massimale:
688.97 USD (67.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.26% (688.97 USD)
Per equità:
5.50% (336.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|GBPUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|948
|GBPUSD
|-10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.6K
|GBPUSD
|-2.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +690.24 USD
Worst Trade: -689 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +452.82 USD
Massima perdita consecutiva: -15.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.73 × 155
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|1.00 × 1
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live23
|2.20 × 5
|
PrimusMarkets-Live-6
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.37 × 59
|
Exness-Real16
|4.59 × 17
|
ICMarketsSC-Live33
|7.51 × 43
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|12.00 × 2
|
Exness-Real18
|13.54 × 1656
|
OctaFX-Real
|15.00 × 1
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
Chào các bạn, đây là 1 chiến lược đầu tư cá nhân của tôi.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
14%
0
0
USD
USD
27K
USD
USD
5
100%
32
81%
0%
2.26
29.29
USD
USD
11%
1:500