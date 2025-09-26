- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
21 (65.62%)
Loss Trade:
11 (34.38%)
Best Trade:
8.28 USD
Worst Trade:
-10.84 USD
Profitto lordo:
65.64 USD (6 414 pips)
Perdita lorda:
-50.71 USD (2 984 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (13.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.62 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
1.56%
Massimo carico di deposito:
33.82%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.34
Long Trade:
9 (28.13%)
Short Trade:
23 (71.88%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.47 USD
Profitto medio:
3.13 USD
Perdita media:
-4.61 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-43.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.36 USD (4)
Crescita mensile:
-15.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
43.60 USD (40.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.88% (43.60 USD)
Per equità:
15.27% (31.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.n
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.n
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.n
|3.4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.28 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +13.66 USD
Massima perdita consecutiva: -43.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
