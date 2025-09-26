SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XAUUSD 03
Xian Qin Ceng

XAUUSD 03

Xian Qin Ceng
1 recensione
Affidabilità
5 settimane
1 / 183 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 72%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
21 (65.62%)
Loss Trade:
11 (34.38%)
Best Trade:
8.28 USD
Worst Trade:
-10.84 USD
Profitto lordo:
65.64 USD (6 414 pips)
Perdita lorda:
-50.71 USD (2 984 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (13.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.62 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
1.56%
Massimo carico di deposito:
33.82%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.34
Long Trade:
9 (28.13%)
Short Trade:
23 (71.88%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.47 USD
Profitto medio:
3.13 USD
Perdita media:
-4.61 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-43.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.36 USD (4)
Crescita mensile:
-15.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
43.60 USD (40.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.88% (43.60 USD)
Per equità:
15.27% (31.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.n 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.n 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.n 3.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.28 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +13.66 USD
Massima perdita consecutiva: -43.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

XAUUSD
Valutazione media:
Nhut Anh Phan
1356
Nhut Anh Phan 2025.09.26 04:00 
 

very bad

2025.09.26 08:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 23:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 23:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 22:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 22:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 22:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 20:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 02:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 11:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.28 11:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 02:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.28 02:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
