- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
317
Profit Trade:
224 (70.66%)
Loss Trade:
93 (29.34%)
Best Trade:
17.68 USD
Worst Trade:
-42.86 USD
Profitto lordo:
1 282.35 USD (641 266 pips)
Perdita lorda:
-1 060.56 USD (528 437 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (107.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
107.40 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
16.90%
Massimo carico di deposito:
13.41%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
106
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
0.66
Long Trade:
187 (58.99%)
Short Trade:
130 (41.01%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
5.72 USD
Perdita media:
-11.40 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-137.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-137.08 USD (7)
Crescita mensile:
22.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
334.11 USD (23.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.75% (334.11 USD)
Per equità:
18.31% (224.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|317
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|222
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|113K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.68 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +107.40 USD
Massima perdita consecutiva: -137.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
55USD al mese
22%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
5
0%
317
70%
17%
1.20
0.70
USD
USD
24%
1:500