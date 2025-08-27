- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
466
Profit Trade:
342 (73.39%)
Loss Trade:
124 (26.61%)
Best Trade:
12.58 USD
Worst Trade:
-12.65 USD
Profitto lordo:
400.74 USD (42 935 pips)
Perdita lorda:
-207.68 USD (23 926 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (57.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.93 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
78.40%
Massimo carico di deposito:
10.86%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
95
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
3.84
Long Trade:
255 (54.72%)
Short Trade:
211 (45.28%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
1.17 USD
Perdita media:
-1.67 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-48.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.18 USD (11)
Crescita mensile:
26.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
50.27 USD (8.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.26% (50.27 USD)
Per equità:
22.49% (155.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|61
|EURGBP
|60
|GBPUSD
|59
|EURUSD
|59
|AUDUSD
|58
|USDCAD
|57
|USDCHF
|56
|USDJPY
|56
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDJPY
|-30
|EURGBP
|18
|GBPUSD
|65
|EURUSD
|81
|AUDUSD
|26
|USDCAD
|-1
|USDCHF
|27
|USDJPY
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDJPY
|-4.1K
|EURGBP
|1.7K
|GBPUSD
|6.6K
|EURUSD
|8.3K
|AUDUSD
|2.7K
|USDCAD
|112
|USDCHF
|2.4K
|USDJPY
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.58 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +57.93 USD
Massima perdita consecutiva: -48.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.01 × 87
|
Valutrades-Real-HK
|0.08 × 65
|
AltairInc-Live
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|0.31 × 62
|
FusionMarkets-Live
|0.52 × 220
|
FPMarkets-Live2
|0.80 × 5
|
SwitchMarkets-Real
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
ForexChief-DirectFX
|1.33 × 6
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.50 × 2
|
PurpleTradingSC-02Demo
|1.64 × 11
|
Coinexx-Demo
|1.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 1
|
Exness-Real
|2.35 × 51
|
ICMarketsSC-Live31
|3.80 × 25
|
IronFXBM-Real9
|4.89 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|5.23 × 194
|
FXPIG-LIVE
|5.91 × 22
|
FBS-Real-4
|6.44 × 9
|
Just2Trade-Real
|6.60 × 5
|
GMI-Live15
|7.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real03
|7.25 × 4
