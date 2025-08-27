SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TT 02
Gihun Park

TT 02

Gihun Park
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 39%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
466
Profit Trade:
342 (73.39%)
Loss Trade:
124 (26.61%)
Best Trade:
12.58 USD
Worst Trade:
-12.65 USD
Profitto lordo:
400.74 USD (42 935 pips)
Perdita lorda:
-207.68 USD (23 926 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (57.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.93 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
78.40%
Massimo carico di deposito:
10.86%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
95
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
3.84
Long Trade:
255 (54.72%)
Short Trade:
211 (45.28%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
1.17 USD
Perdita media:
-1.67 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-48.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.18 USD (11)
Crescita mensile:
26.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
50.27 USD (8.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.26% (50.27 USD)
Per equità:
22.49% (155.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDJPY 61
EURGBP 60
GBPUSD 59
EURUSD 59
AUDUSD 58
USDCAD 57
USDCHF 56
USDJPY 56
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDJPY -30
EURGBP 18
GBPUSD 65
EURUSD 81
AUDUSD 26
USDCAD -1
USDCHF 27
USDJPY 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDJPY -4.1K
EURGBP 1.7K
GBPUSD 6.6K
EURUSD 8.3K
AUDUSD 2.7K
USDCAD 112
USDCHF 2.4K
USDJPY 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.58 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +57.93 USD
Massima perdita consecutiva: -48.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.01 × 87
Valutrades-Real-HK
0.08 × 65
AltairInc-Live
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.31 × 62
FusionMarkets-Live
0.52 × 220
FPMarkets-Live2
0.80 × 5
SwitchMarkets-Real
1.00 × 3
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
ForexChief-DirectFX
1.33 × 6
TMGM.TradeMax-Demo
1.50 × 2
PurpleTradingSC-02Demo
1.64 × 11
Coinexx-Demo
1.67 × 3
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 1
Exness-Real
2.35 × 51
ICMarketsSC-Live31
3.80 × 25
IronFXBM-Real9
4.89 × 18
ICMarketsSC-Live04
5.23 × 194
FXPIG-LIVE
5.91 × 22
FBS-Real-4
6.44 × 9
Just2Trade-Real
6.60 × 5
GMI-Live15
7.00 × 1
BDSwissGlobal-Real03
7.25 × 4
7 più
Non ci sono recensioni
2025.08.27 18:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TT 02
30USD al mese
39%
0
0
USD
693
USD
6
100%
466
73%
78%
1.92
0.41
USD
22%
1:500
Copia

