Segnali / MetaTrader 4 / TT 01
Gihun Park

TT 01

Gihun Park
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 77%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
349
Profit Trade:
266 (76.21%)
Loss Trade:
83 (23.78%)
Best Trade:
14.01 USD
Worst Trade:
-18.98 USD
Profitto lordo:
664.10 USD (36 854 pips)
Perdita lorda:
-277.76 USD (15 454 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (66.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
66.44 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
77.09%
Massimo carico di deposito:
23.30%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
72
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
8.70
Long Trade:
177 (50.72%)
Short Trade:
172 (49.28%)
Fattore di profitto:
2.39
Profitto previsto:
1.11 USD
Profitto medio:
2.50 USD
Perdita media:
-3.35 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-43.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.19 USD (8)
Crescita mensile:
42.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
44.42 USD (6.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.62% (44.42 USD)
Per equità:
38.15% (338.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 60
AUDUSD 59
GBPUSD 59
USDCHF 58
USDCAD 57
USDJPY 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 124
AUDUSD 61
GBPUSD 128
USDCHF 70
USDCAD 8
USDJPY -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 6.6K
AUDUSD 3.5K
GBPUSD 6.8K
USDCHF 3.3K
USDCAD 1K
USDJPY 408
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.01 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +66.44 USD
Massima perdita consecutiva: -43.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 51
SwitchMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.01 × 71
AltairInc-Live
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.36 × 39
FPMarkets-Live2
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.57 × 178
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
ForexChief-DirectFX
1.25 × 4
TMGM.TradeMax-Demo
1.50 × 2
PurpleTradingSC-02Demo
1.57 × 7
Exness-Real
1.75 × 44
Coinexx-Demo
2.50 × 2
ICMarketsSC-Live31
4.24 × 21
IronFXBM-Real9
4.89 × 18
ICMarketsSC-Live04
5.20 × 167
FXPIG-LIVE
5.91 × 22
FBS-Real-4
6.44 × 9
Just2Trade-Real
6.60 × 5
BDSwissGlobal-Real03
7.25 × 4
RoboForex-ProCent-7
8.50 × 2
XMGlobal-Real 10
9.00 × 8
XMGlobal-Real 28
10.00 × 26
4 più
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 07:53
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.12 19:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.12 19:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 18:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
