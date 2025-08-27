- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
20 233
Profit Trade:
12 044 (59.52%)
Loss Trade:
8 189 (40.47%)
Best Trade:
3 180.98 USD
Worst Trade:
-2 285.52 USD
Profitto lordo:
202 357.41 USD (4 522 700 pips)
Perdita lorda:
-144 799.36 USD (4 413 390 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (419.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 966.01 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
70.86%
Massimo carico di deposito:
3.09%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
628
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.09
Long Trade:
10 211 (50.47%)
Short Trade:
10 022 (49.53%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
2.84 USD
Profitto medio:
16.80 USD
Perdita media:
-17.68 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-3 489.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 870.59 USD (5)
Crescita mensile:
11.90%
Previsione annuale:
144.36%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.47 USD
Massimale:
11 307.00 USD (22.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.96% (11 307.00 USD)
Per equità:
3.30% (1 387.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20230
|AUDUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|58K
|AUDUSD
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|110K
|AUDUSD
|42
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 180.98 USD
Worst Trade: -2 286 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +419.55 USD
Massima perdita consecutiva: -3 489.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AnzoCapital-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live11
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live09
|1.99 × 377
|
Tickmill-Live02
|2.21 × 389
|
ICMarkets-Live07
|2.63 × 868
|
Tickmill-Live04
|3.21 × 359
|
ICMarkets-Live08
|3.28 × 2512
|
ICMarketsSC-Live07
|3.53 × 1809
|
AnzoCapital-Live
|3.74 × 817
|
ICMarkets-Live06
|3.83 × 82
|
Exness-Real11
|6.66 × 224
|
Exness-Real
|10.59 × 433
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
223%
0
0
USD
USD
43K
USD
USD
49
99%
20 233
59%
71%
1.39
2.84
USD
USD
37%
1:500