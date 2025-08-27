SegnaliSezioni
Qun Hua Liu

Transition01

Qun Hua Liu
0 recensioni
Affidabilità
49 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 223%
AnzoCapital-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20 233
Profit Trade:
12 044 (59.52%)
Loss Trade:
8 189 (40.47%)
Best Trade:
3 180.98 USD
Worst Trade:
-2 285.52 USD
Profitto lordo:
202 357.41 USD (4 522 700 pips)
Perdita lorda:
-144 799.36 USD (4 413 390 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (419.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 966.01 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
70.86%
Massimo carico di deposito:
3.09%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
628
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.09
Long Trade:
10 211 (50.47%)
Short Trade:
10 022 (49.53%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
2.84 USD
Profitto medio:
16.80 USD
Perdita media:
-17.68 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-3 489.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 870.59 USD (5)
Crescita mensile:
11.90%
Previsione annuale:
144.36%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.47 USD
Massimale:
11 307.00 USD (22.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.96% (11 307.00 USD)
Per equità:
3.30% (1 387.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 20230
AUDUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 58K
AUDUSD 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 110K
AUDUSD 42
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 180.98 USD
Worst Trade: -2 286 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +419.55 USD
Massima perdita consecutiva: -3 489.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AnzoCapital-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live11
0.12 × 17
ICMarkets-Live09
1.99 × 377
Tickmill-Live02
2.21 × 389
ICMarkets-Live07
2.63 × 868
Tickmill-Live04
3.21 × 359
ICMarkets-Live08
3.28 × 2512
ICMarketsSC-Live07
3.53 × 1809
AnzoCapital-Live
3.74 × 817
ICMarkets-Live06
3.83 × 82
Exness-Real11
6.66 × 224
Exness-Real
10.59 × 433
Non ci sono recensioni
2025.08.27 18:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
