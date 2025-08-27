- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 096
Profit Trade:
1 474 (70.32%)
Loss Trade:
622 (29.68%)
Best Trade:
53.92 USD
Worst Trade:
-152.36 USD
Profitto lordo:
9 987.91 USD (2 025 545 pips)
Perdita lorda:
-6 204.81 USD (852 337 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (191.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
191.41 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
51.46%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
184
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
2.74
Long Trade:
1 240 (59.16%)
Short Trade:
856 (40.84%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
1.80 USD
Profitto medio:
6.78 USD
Perdita media:
-9.98 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-465.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-477.31 USD (10)
Crescita mensile:
28.94%
Previsione annuale:
353.43%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 380.65 USD (32.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.86% (1 380.65 USD)
Per equità:
31.35% (1 424.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|101
|AUDUSD
|85
|USDJPY
|82
|NZDCAD
|77
|EURUSD
|72
|USDCHF
|71
|AUDJPY
|71
|NZDJPY
|70
|GBPUSD
|69
|NZDCHF
|65
|AUDCAD
|63
|CADJPY
|63
|AUDCHF
|63
|GBPJPY
|62
|JP225
|62
|GBPAUD
|58
|EURNZD
|57
|EURCAD
|57
|EURAUD
|57
|HK50
|56
|GBPCHF
|56
|USDCAD
|54
|GBPNZD
|50
|CADCHF
|49
|STOXX50
|48
|CHFJPY
|48
|EURJPY
|47
|GBPCAD
|46
|DE30
|43
|FR40
|43
|EURGBP
|42
|USTEC
|35
|US500
|34
|US30
|34
|UK100
|27
|AUS200
|27
|EURCHF
|27
|AUDNZD
|25
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDUSD
|216
|AUDUSD
|200
|USDJPY
|311
|NZDCAD
|167
|EURUSD
|276
|USDCHF
|164
|AUDJPY
|-61
|NZDJPY
|105
|GBPUSD
|298
|NZDCHF
|42
|AUDCAD
|138
|CADJPY
|118
|AUDCHF
|163
|GBPJPY
|316
|JP225
|136
|GBPAUD
|-53
|EURNZD
|49
|EURCAD
|45
|EURAUD
|175
|HK50
|18
|GBPCHF
|207
|USDCAD
|169
|GBPNZD
|79
|CADCHF
|53
|STOXX50
|27
|CHFJPY
|-277
|EURJPY
|-127
|GBPCAD
|174
|DE30
|85
|FR40
|27
|EURGBP
|197
|USTEC
|58
|US500
|46
|US30
|139
|UK100
|24
|AUS200
|9
|EURCHF
|47
|AUDNZD
|23
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDUSD
|6.4K
|AUDUSD
|6K
|USDJPY
|19K
|NZDCAD
|7.2K
|EURUSD
|7K
|USDCHF
|5.3K
|AUDJPY
|-4.1K
|NZDJPY
|1.8K
|GBPUSD
|8.5K
|NZDCHF
|2.9K
|AUDCAD
|6K
|CADJPY
|7.5K
|AUDCHF
|4.2K
|GBPJPY
|19K
|JP225
|107K
|GBPAUD
|4.2K
|EURNZD
|6K
|EURCAD
|-599
|EURAUD
|9K
|HK50
|43K
|GBPCHF
|7.8K
|USDCAD
|6.3K
|GBPNZD
|9.7K
|CADCHF
|2.5K
|STOXX50
|42K
|CHFJPY
|-16K
|EURJPY
|-9.2K
|GBPCAD
|4.1K
|DE30
|19K
|FR40
|69K
|EURGBP
|4.8K
|USTEC
|441K
|US500
|103K
|US30
|59K
|UK100
|94K
|AUS200
|67K
|EURCHF
|-49
|AUDNZD
|3.2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +53.92 USD
Worst Trade: -152 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +191.41 USD
Massima perdita consecutiva: -465.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Master the momentum with trend scalping across the top FX pairs.
