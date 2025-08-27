SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / WeTrade01
Minh Hung Nguyen

WeTrade01

Minh Hung Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 243%
Exness-MT5Real6
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 096
Profit Trade:
1 474 (70.32%)
Loss Trade:
622 (29.68%)
Best Trade:
53.92 USD
Worst Trade:
-152.36 USD
Profitto lordo:
9 987.91 USD (2 025 545 pips)
Perdita lorda:
-6 204.81 USD (852 337 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (191.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
191.41 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
51.46%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
184
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
2.74
Long Trade:
1 240 (59.16%)
Short Trade:
856 (40.84%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
1.80 USD
Profitto medio:
6.78 USD
Perdita media:
-9.98 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-465.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-477.31 USD (10)
Crescita mensile:
28.94%
Previsione annuale:
353.43%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 380.65 USD (32.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.86% (1 380.65 USD)
Per equità:
31.35% (1 424.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSD 101
AUDUSD 85
USDJPY 82
NZDCAD 77
EURUSD 72
USDCHF 71
AUDJPY 71
NZDJPY 70
GBPUSD 69
NZDCHF 65
AUDCAD 63
CADJPY 63
AUDCHF 63
GBPJPY 62
JP225 62
GBPAUD 58
EURNZD 57
EURCAD 57
EURAUD 57
HK50 56
GBPCHF 56
USDCAD 54
GBPNZD 50
CADCHF 49
STOXX50 48
CHFJPY 48
EURJPY 47
GBPCAD 46
DE30 43
FR40 43
EURGBP 42
USTEC 35
US500 34
US30 34
UK100 27
AUS200 27
EURCHF 27
AUDNZD 25
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSD 216
AUDUSD 200
USDJPY 311
NZDCAD 167
EURUSD 276
USDCHF 164
AUDJPY -61
NZDJPY 105
GBPUSD 298
NZDCHF 42
AUDCAD 138
CADJPY 118
AUDCHF 163
GBPJPY 316
JP225 136
GBPAUD -53
EURNZD 49
EURCAD 45
EURAUD 175
HK50 18
GBPCHF 207
USDCAD 169
GBPNZD 79
CADCHF 53
STOXX50 27
CHFJPY -277
EURJPY -127
GBPCAD 174
DE30 85
FR40 27
EURGBP 197
USTEC 58
US500 46
US30 139
UK100 24
AUS200 9
EURCHF 47
AUDNZD 23
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSD 6.4K
AUDUSD 6K
USDJPY 19K
NZDCAD 7.2K
EURUSD 7K
USDCHF 5.3K
AUDJPY -4.1K
NZDJPY 1.8K
GBPUSD 8.5K
NZDCHF 2.9K
AUDCAD 6K
CADJPY 7.5K
AUDCHF 4.2K
GBPJPY 19K
JP225 107K
GBPAUD 4.2K
EURNZD 6K
EURCAD -599
EURAUD 9K
HK50 43K
GBPCHF 7.8K
USDCAD 6.3K
GBPNZD 9.7K
CADCHF 2.5K
STOXX50 42K
CHFJPY -16K
EURJPY -9.2K
GBPCAD 4.1K
DE30 19K
FR40 69K
EURGBP 4.8K
USTEC 441K
US500 103K
US30 59K
UK100 94K
AUS200 67K
EURCHF -49
AUDNZD 3.2K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +53.92 USD
Worst Trade: -152 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +191.41 USD
Massima perdita consecutiva: -465.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 5
itexsys-Platform
0.00 × 2
RannForex-Server
0.00 × 26
ValutradesSeychelles-Live
0.09 × 35
VantageInternational-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.13 × 87
Darwinex-Live
0.18 × 38
ICMarketsSC-MT5-4
0.19 × 36
KuberaCapitalMarkets-Server
0.48 × 116
Exness-MT5Real6
0.59 × 743
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 25
Exness-MT5Real8
1.43 × 21
BlackBullMarkets-Live
1.88 × 8
Exness-MT5Real18
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
3.85 × 904
RoboForex-Pro
4.65 × 891
HFMarketsGlobal-Live1
4.66 × 741
TitanFX-MT5-01
7.43 × 14
FxPro-MT5
8.00 × 1
Exness-MT5Real3
8.00 × 1055
XMGlobal-MT5
9.02 × 1668
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Master the momentum with trend scalping across the top FX pairs.
Non ci sono recensioni
2025.09.26 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 16:35
No swaps are charged on the signal account
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
WeTrade01
99USD al mese
243%
0
0
USD
4.6K
USD
18
99%
2 096
70%
100%
1.60
1.80
USD
33%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.