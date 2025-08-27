- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
214
Profit Trade:
137 (64.01%)
Loss Trade:
77 (35.98%)
Best Trade:
95.70 EUR
Worst Trade:
-38.42 EUR
Profitto lordo:
727.86 EUR (1 259 517 pips)
Perdita lorda:
-481.26 EUR (42 992 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (79.22 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
288.24 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
92.94%
Massimo carico di deposito:
27.10%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
144
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
2.53
Long Trade:
123 (57.48%)
Short Trade:
91 (42.52%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
1.15 EUR
Profitto medio:
5.31 EUR
Perdita media:
-6.25 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-8.15 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-42.98 EUR (2)
Crescita mensile:
49.95%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.65 EUR
Massimale:
97.51 EUR (11.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.55% (75.30 EUR)
Per equità:
41.77% (301.17 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|113
|EURUSD+
|24
|GBPUSD+
|22
|AUDUSD+
|14
|NZDUSD+
|8
|USDCAD+
|7
|USDJPY+
|4
|BTCUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|272
|EURUSD+
|49
|GBPUSD+
|14
|AUDUSD+
|20
|NZDUSD+
|-13
|USDCAD+
|6
|USDJPY+
|-85
|BTCUSD
|16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|29K
|EURUSD+
|2.3K
|GBPUSD+
|1K
|AUDUSD+
|1.5K
|NZDUSD+
|-1.3K
|USDCAD+
|951
|USDJPY+
|-462
|BTCUSD
|132K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +95.70 EUR
Worst Trade: -38 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +79.22 EUR
Massima perdita consecutiva: -8.15 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
- Automated trading with a controlled drawdown
- Minimum deposit is 1000 EUR/USD
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
50%
0
0
USD
USD
747
EUR
EUR
5
85%
214
64%
93%
1.51
1.15
EUR
EUR
42%
1:500