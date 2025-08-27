SegnaliSezioni
Mohammed Ibrahiem Rasoelbaks

Star Trading

Mohammed Ibrahiem Rasoelbaks
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 50%
STARTRADERFinancial-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
214
Profit Trade:
137 (64.01%)
Loss Trade:
77 (35.98%)
Best Trade:
95.70 EUR
Worst Trade:
-38.42 EUR
Profitto lordo:
727.86 EUR (1 259 517 pips)
Perdita lorda:
-481.26 EUR (42 992 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (79.22 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
288.24 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
92.94%
Massimo carico di deposito:
27.10%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
144
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
2.53
Long Trade:
123 (57.48%)
Short Trade:
91 (42.52%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
1.15 EUR
Profitto medio:
5.31 EUR
Perdita media:
-6.25 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-8.15 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-42.98 EUR (2)
Crescita mensile:
49.95%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.65 EUR
Massimale:
97.51 EUR (11.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.55% (75.30 EUR)
Per equità:
41.77% (301.17 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 113
EURUSD+ 24
GBPUSD+ 22
AUDUSD+ 14
NZDUSD+ 8
USDCAD+ 7
USDJPY+ 4
BTCUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 272
EURUSD+ 49
GBPUSD+ 14
AUDUSD+ 20
NZDUSD+ -13
USDCAD+ 6
USDJPY+ -85
BTCUSD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 29K
EURUSD+ 2.3K
GBPUSD+ 1K
AUDUSD+ 1.5K
NZDUSD+ -1.3K
USDCAD+ 951
USDJPY+ -462
BTCUSD 132K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +95.70 EUR
Worst Trade: -38 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +79.22 EUR
Massima perdita consecutiva: -8.15 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

  • Automated trading with a controlled drawdown
  • Minimum deposit is 1000 EUR/USD

Non ci sono recensioni
2025.09.26 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 06:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 05:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 22:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 21:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 21:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 11:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 20:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.21 22:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 18:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Star Trading
30USD al mese
50%
0
0
USD
747
EUR
5
85%
214
64%
93%
1.51
1.15
EUR
42%
1:500
Copia

