Vitalie Turcanu

Restartinvest

Vitalie Turcanu
0 recensioni
Affidabilità
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 4%
AdmiralsSC-Live-1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 210
Profit Trade:
2 219 (69.12%)
Loss Trade:
991 (30.87%)
Best Trade:
760.80 USD
Worst Trade:
-10 330.17 USD
Profitto lordo:
173 035.35 USD (2 337 341 pips)
Perdita lorda:
-169 695.18 USD (2 203 412 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (4 601.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 601.12 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.27%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
66
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
816 (25.42%)
Short Trade:
2 394 (74.58%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
1.04 USD
Profitto medio:
77.98 USD
Perdita media:
-171.24 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-1 974.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 595.71 USD (2)
Crescita mensile:
-63.37%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 282.72 USD
Massimale:
22 885.07 USD (56.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.61% (22 885.07 USD)
Per equità:
77.56% (10 598.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY-Z 771
EURUSD-Z 656
EURJPY-Z 606
XAUUSD-Z 585
GBPUSD-Z 557
XAGUSD-Z 35
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY-Z 13K
EURUSD-Z 1.1K
EURJPY-Z 6.1K
XAUUSD-Z -16K
GBPUSD-Z -301
XAGUSD-Z -447
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY-Z 41K
EURUSD-Z -15K
EURJPY-Z 10.0K
XAUUSD-Z 93K
GBPUSD-Z -11K
XAGUSD-Z -229
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +760.80 USD
Worst Trade: -10 330 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4 601.12 USD
Massima perdita consecutiva: -1 974.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsSC-Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.16 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 19:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 21:40
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 3.75% of days out of 267 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 20:40
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 3.75% of days out of 267 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 15:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 10:55
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.89% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 09:40
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.89% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 22:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 20:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 16:35
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.91% of days out of 265 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 15:35
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.91% of days out of 265 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 08:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 00:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Restartinvest
30USD al mese
4%
0
0
USD
3.1K
USD
44
0%
3 210
69%
100%
1.01
1.04
USD
78%
1:500
Copia

