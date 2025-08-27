- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 294
Profit Trade:
1 547 (67.43%)
Loss Trade:
747 (32.56%)
Best Trade:
402.74 USD
Worst Trade:
-571.50 USD
Profitto lordo:
6 280.98 USD (2 098 055 pips)
Perdita lorda:
-4 711.70 USD (1 562 311 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (117.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
439.61 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
11.36%
Massimo carico di deposito:
1061.56%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
1 300 (56.67%)
Short Trade:
994 (43.33%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
4.06 USD
Perdita media:
-6.31 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-377.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 344.63 USD (7)
Crescita mensile:
-62.80%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 344.63 USD (34.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.21% (644.09 USD)
Per equità:
92.73% (2 822.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2254
|BTCUSD
|30
|GBPUSD
|5
|ETHUSD
|4
|GBPJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.5K
|BTCUSD
|45
|GBPUSD
|1
|ETHUSD
|10
|GBPJPY
|5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|191K
|BTCUSD
|340K
|GBPUSD
|115
|ETHUSD
|4K
|GBPJPY
|691
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +402.74 USD
Worst Trade: -572 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +117.69 USD
Massima perdita consecutiva: -377.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
39USD al mese
-32%
0
0
USD
USD
4
USD
USD
6
87%
2 294
67%
11%
1.33
0.68
USD
USD
93%
1:200