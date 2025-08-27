SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Ak 47
Van Dung Tran

Ak 47

Van Dung Tran
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 -32%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 294
Profit Trade:
1 547 (67.43%)
Loss Trade:
747 (32.56%)
Best Trade:
402.74 USD
Worst Trade:
-571.50 USD
Profitto lordo:
6 280.98 USD (2 098 055 pips)
Perdita lorda:
-4 711.70 USD (1 562 311 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (117.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
439.61 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
11.36%
Massimo carico di deposito:
1061.56%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
1 300 (56.67%)
Short Trade:
994 (43.33%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
4.06 USD
Perdita media:
-6.31 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-377.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 344.63 USD (7)
Crescita mensile:
-62.80%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 344.63 USD (34.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.21% (644.09 USD)
Per equità:
92.73% (2 822.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2254
BTCUSD 30
GBPUSD 5
ETHUSD 4
GBPJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.5K
BTCUSD 45
GBPUSD 1
ETHUSD 10
GBPJPY 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 191K
BTCUSD 340K
GBPUSD 115
ETHUSD 4K
GBPJPY 691
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +402.74 USD
Worst Trade: -572 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +117.69 USD
Massima perdita consecutiva: -377.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Non ci sono recensioni
2025.10.02 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 12:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.30 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 14:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 06:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 04:13
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 16:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 10:54
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 02:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 03:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 15:33
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 12:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.04 11:47
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 11:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.04 10:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.