Trade:
129
Profit Trade:
103 (79.84%)
Loss Trade:
26 (20.16%)
Best Trade:
34.24 EUR
Worst Trade:
-31.47 EUR
Profitto lordo:
371.63 EUR (15 658 pips)
Perdita lorda:
-176.05 EUR (6 039 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (32.50 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
74.99 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
64.66%
Massimo carico di deposito:
18.92%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
3.67
Long Trade:
110 (85.27%)
Short Trade:
19 (14.73%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
1.52 EUR
Profitto medio:
3.61 EUR
Perdita media:
-6.77 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-53.33 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-53.33 EUR (3)
Crescita mensile:
17.26%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 EUR
Massimale:
53.33 EUR (4.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.37% (53.72 EUR)
Per equità:
20.55% (245.67 EUR)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|101
|GBPUSD
|9
|USDCAD
|6
|AUDUSD
|6
|EURUSD
|5
|EURAUD
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|208
|GBPUSD
|9
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|2
|EURAUD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.5K
|GBPUSD
|1.1K
|USDCAD
|343
|AUDUSD
|323
|EURUSD
|257
|EURAUD
|130
Best Trade: +34.24 EUR
Worst Trade: -31 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +32.50 EUR
Massima perdita consecutiva: -53.33 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.50 × 2
|
Earnex-Trade
|6.20 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.60 × 55
|
FBS-Real
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|13.45 × 76
Non ci sono recensioni
