Jia Jian Chen

KILLwith22

Jia Jian Chen
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 1%
TTPTrading-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
358
Profit Trade:
311 (86.87%)
Loss Trade:
47 (13.13%)
Best Trade:
26.24 USD
Worst Trade:
-253.04 USD
Profitto lordo:
1 072.19 USD (1 734 091 pips)
Perdita lorda:
-945.39 USD (747 308 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (76.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
114.71 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
48.45%
Massimo carico di deposito:
42.93%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.41
Long Trade:
189 (52.79%)
Short Trade:
169 (47.21%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
3.45 USD
Perdita media:
-20.11 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-55.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-253.04 USD (1)
Crescita mensile:
-0.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
311.94 USD (3.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.99% (309.69 USD)
Per equità:
2.25% (233.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 236
BTCUSD 58
JP225 32
USTEC 18
US30 9
HK50 2
EURUSD 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -43
BTCUSD 87
JP225 66
USTEC 6
US30 6
HK50 5
EURUSD 0
USDJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4K
BTCUSD 859K
JP225 98K
USTEC 12K
US30 9.8K
HK50 4.2K
EURUSD 32
USDJPY 21
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.24 USD
Worst Trade: -253 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +76.13 USD
Massima perdita consecutiva: -55.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TTPTrading-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 10:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 15:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 15:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 06:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
