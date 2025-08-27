- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
569
Profit Trade:
408 (71.70%)
Loss Trade:
161 (28.30%)
Best Trade:
91.85 EUR
Worst Trade:
-138.93 EUR
Profitto lordo:
1 305.03 EUR (234 234 pips)
Perdita lorda:
-1 193.42 EUR (141 891 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (11.91 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
103.30 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
76.12%
Massimo carico di deposito:
65.52%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
131
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.50
Long Trade:
354 (62.21%)
Short Trade:
215 (37.79%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.20 EUR
Profitto medio:
3.20 EUR
Perdita media:
-7.41 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-201.85 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-201.85 EUR (9)
Crescita mensile:
3.38%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.79 EUR
Massimale:
225.39 EUR (10.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.39% (225.39 EUR)
Per equità:
17.90% (374.57 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|358
|XAUUSD.s
|126
|GBPUSD.s
|13
|NAS100.s
|8
|EURJPY.s
|6
|USDJPY.s
|3
|BTCUSD
|3
|USDCAD.s
|3
|ETHUSD
|3
|XAGUSD.s
|3
|USDCHF.s
|3
|SP500.s
|3
|EURTRY.s
|3
|USDDKK.s
|2
|US2000.s
|2
|USDCZK.s
|2
|CHFJPY.s
|2
|EURCZK.s
|2
|USDMXN.s
|2
|AUDJPY.s
|2
|NZDJPY.s
|1
|NZDUSD.s
|1
|ETCUSD
|1
|DJ30.s
|1
|XPTUSD.s
|1
|USOUSD.s
|1
|EURGBP.s
|1
|EURNZD.s
|1
|USDILS.s
|1
|EURHUF.s
|1
|AUDUSD.s
|1
|CADJPY.s
|1
|CADCHF.s
|1
|GBPCHF.s
|1
|EURCAD.s
|1
|EURAUD.s
|1
|AUDNZD.s
|1
|USDKRW.s
|1
|NZDSGD.s
|1
|NZDCHF.s
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.s
|206
|XAUUSD.s
|227
|GBPUSD.s
|-13
|NAS100.s
|8
|EURJPY.s
|-3
|USDJPY.s
|50
|BTCUSD
|40
|USDCAD.s
|8
|ETHUSD
|-9
|XAGUSD.s
|-171
|USDCHF.s
|-1
|SP500.s
|2
|EURTRY.s
|-50
|USDDKK.s
|-78
|US2000.s
|-1
|USDCZK.s
|-8
|CHFJPY.s
|7
|EURCZK.s
|5
|USDMXN.s
|22
|AUDJPY.s
|-21
|NZDJPY.s
|0
|NZDUSD.s
|-4
|ETCUSD
|-2
|DJ30.s
|-16
|XPTUSD.s
|-36
|USOUSD.s
|8
|EURGBP.s
|-5
|EURNZD.s
|3
|USDILS.s
|-8
|EURHUF.s
|-25
|AUDUSD.s
|0
|CADJPY.s
|-5
|CADCHF.s
|-6
|GBPCHF.s
|-11
|EURCAD.s
|0
|EURAUD.s
|-3
|AUDNZD.s
|12
|USDKRW.s
|-8
|NZDSGD.s
|12
|NZDCHF.s
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.s
|12K
|XAUUSD.s
|1.1K
|GBPUSD.s
|267
|NAS100.s
|9.2K
|EURJPY.s
|-661
|USDJPY.s
|221
|BTCUSD
|152K
|USDCAD.s
|-28
|ETHUSD
|-17K
|XAGUSD.s
|-468
|USDCHF.s
|67
|SP500.s
|3.9K
|EURTRY.s
|-41K
|USDDKK.s
|-4.6K
|US2000.s
|-1.4K
|USDCZK.s
|-3.5K
|CHFJPY.s
|57
|EURCZK.s
|248
|USDMXN.s
|9.1K
|AUDJPY.s
|-323
|NZDJPY.s
|48
|NZDUSD.s
|-85
|ETCUSD
|-571
|DJ30.s
|-20K
|XPTUSD.s
|-3.8K
|USOUSD.s
|164
|EURGBP.s
|-130
|EURNZD.s
|179
|USDILS.s
|-2.8K
|EURHUF.s
|-840
|AUDUSD.s
|2
|CADJPY.s
|-82
|CADCHF.s
|-49
|GBPCHF.s
|-87
|EURCAD.s
|-11
|EURAUD.s
|-222
|AUDNZD.s
|207
|USDKRW.s
|-176
|NZDSGD.s
|329
|NZDCHF.s
|65
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +91.85 EUR
Worst Trade: -139 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +11.91 EUR
Massima perdita consecutiva: -201.85 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
TRADE A BASSO RISCHIO.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
2.1K
EUR
EUR
6
73%
569
71%
76%
1.09
0.20
EUR
EUR
18%
1:500