Marco Blanda

Blandatrader

Marco Blanda
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
PUPrime-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
569
Profit Trade:
408 (71.70%)
Loss Trade:
161 (28.30%)
Best Trade:
91.85 EUR
Worst Trade:
-138.93 EUR
Profitto lordo:
1 305.03 EUR (234 234 pips)
Perdita lorda:
-1 193.42 EUR (141 891 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (11.91 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
103.30 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
76.12%
Massimo carico di deposito:
65.52%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
131
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.50
Long Trade:
354 (62.21%)
Short Trade:
215 (37.79%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.20 EUR
Profitto medio:
3.20 EUR
Perdita media:
-7.41 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-201.85 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-201.85 EUR (9)
Crescita mensile:
3.38%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.79 EUR
Massimale:
225.39 EUR (10.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.39% (225.39 EUR)
Per equità:
17.90% (374.57 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.s 358
XAUUSD.s 126
GBPUSD.s 13
NAS100.s 8
EURJPY.s 6
USDJPY.s 3
BTCUSD 3
USDCAD.s 3
ETHUSD 3
XAGUSD.s 3
USDCHF.s 3
SP500.s 3
EURTRY.s 3
USDDKK.s 2
US2000.s 2
USDCZK.s 2
CHFJPY.s 2
EURCZK.s 2
USDMXN.s 2
AUDJPY.s 2
NZDJPY.s 1
NZDUSD.s 1
ETCUSD 1
DJ30.s 1
XPTUSD.s 1
USOUSD.s 1
EURGBP.s 1
EURNZD.s 1
USDILS.s 1
EURHUF.s 1
AUDUSD.s 1
CADJPY.s 1
CADCHF.s 1
GBPCHF.s 1
EURCAD.s 1
EURAUD.s 1
AUDNZD.s 1
USDKRW.s 1
NZDSGD.s 1
NZDCHF.s 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.s 206
XAUUSD.s 227
GBPUSD.s -13
NAS100.s 8
EURJPY.s -3
USDJPY.s 50
BTCUSD 40
USDCAD.s 8
ETHUSD -9
XAGUSD.s -171
USDCHF.s -1
SP500.s 2
EURTRY.s -50
USDDKK.s -78
US2000.s -1
USDCZK.s -8
CHFJPY.s 7
EURCZK.s 5
USDMXN.s 22
AUDJPY.s -21
NZDJPY.s 0
NZDUSD.s -4
ETCUSD -2
DJ30.s -16
XPTUSD.s -36
USOUSD.s 8
EURGBP.s -5
EURNZD.s 3
USDILS.s -8
EURHUF.s -25
AUDUSD.s 0
CADJPY.s -5
CADCHF.s -6
GBPCHF.s -11
EURCAD.s 0
EURAUD.s -3
AUDNZD.s 12
USDKRW.s -8
NZDSGD.s 12
NZDCHF.s 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.s 12K
XAUUSD.s 1.1K
GBPUSD.s 267
NAS100.s 9.2K
EURJPY.s -661
USDJPY.s 221
BTCUSD 152K
USDCAD.s -28
ETHUSD -17K
XAGUSD.s -468
USDCHF.s 67
SP500.s 3.9K
EURTRY.s -41K
USDDKK.s -4.6K
US2000.s -1.4K
USDCZK.s -3.5K
CHFJPY.s 57
EURCZK.s 248
USDMXN.s 9.1K
AUDJPY.s -323
NZDJPY.s 48
NZDUSD.s -85
ETCUSD -571
DJ30.s -20K
XPTUSD.s -3.8K
USOUSD.s 164
EURGBP.s -130
EURNZD.s 179
USDILS.s -2.8K
EURHUF.s -840
AUDUSD.s 2
CADJPY.s -82
CADCHF.s -49
GBPCHF.s -87
EURCAD.s -11
EURAUD.s -222
AUDNZD.s 207
USDKRW.s -176
NZDSGD.s 329
NZDCHF.s 65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +91.85 EUR
Worst Trade: -139 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +11.91 EUR
Massima perdita consecutiva: -201.85 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

TRADE A BASSO RISCHIO.
Non ci sono recensioni
2025.09.25 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 13:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 16:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 11:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 06:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 18:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 06:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Blandatrader
30USD al mese
6%
0
0
USD
2.1K
EUR
6
73%
569
71%
76%
1.09
0.20
EUR
18%
1:500
Copia

