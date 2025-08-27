- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
36 (53.73%)
Loss Trade:
31 (46.27%)
Best Trade:
151.10 USD
Worst Trade:
-107.70 USD
Profitto lordo:
3 013.00 USD (31 762 pips)
Perdita lorda:
-2 377.39 USD (24 761 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (564.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
564.20 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
31.57%
Massimo carico di deposito:
37.96%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.79
Long Trade:
40 (59.70%)
Short Trade:
27 (40.30%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
9.49 USD
Profitto medio:
83.69 USD
Perdita media:
-76.69 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-315.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-315.12 USD (3)
Crescita mensile:
25.71%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
138.30 USD
Massimale:
800.36 USD (23.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.07% (800.27 USD)
Per equità:
7.70% (153.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|636
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|7K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +151.10 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +564.20 USD
Massima perdita consecutiva: -315.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
WM Gold Avante – Ride the Gold Momentum!
Turn your portfolio into a growth engine. This signal is powered by a multi-confirmation strategy designed to capture the best XAU/USD opportunities.
Notes :
- This strategy is designed to run optimally on a Vantage Market (RAW account). Subscribers must ensure they are using the correct account setup to match order execution, spreads, and slippage tolerance.
- We recommend a minimum of $1,000–$2,000 for optimal lot scaling and risk distribution.
