Xin Tan

EdgeLocus

Xin Tan
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 190%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
36 (81.81%)
Loss Trade:
8 (18.18%)
Best Trade:
66.00 USD
Worst Trade:
-73.30 USD
Profitto lordo:
411.20 USD (40 645 pips)
Perdita lorda:
-192.63 USD (16 878 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (76.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
105.26 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
69.07%
Massimo carico di deposito:
8.01%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.98
Long Trade:
27 (61.36%)
Short Trade:
17 (38.64%)
Fattore di profitto:
2.13
Profitto previsto:
4.97 USD
Profitto medio:
11.42 USD
Perdita media:
-24.08 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-65.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-73.30 USD (1)
Crescita mensile:
32.28%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
73.30 USD (19.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.67% (29.59 USD)
Per equità:
26.35% (139.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 37
GBPUSD# 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 244
GBPUSD# -25
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 24K
GBPUSD# -630
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +66.00 USD
Worst Trade: -73 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +76.76 USD
Massima perdita consecutiva: -65.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

测试账户
Non ci sono recensioni
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 16:48
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 14:35
No swaps are charged
2025.09.25 14:35
No swaps are charged
2025.09.25 08:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 18:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.17 08:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 07:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.01 07:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.01 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 18:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.29 18:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 14:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.28 14:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 01:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.27 01:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
