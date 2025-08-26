SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MGrow
Dalia Baghdadi

MGrow

Dalia Baghdadi
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 48 USD al mese
crescita dal 2025 11%
OneRoyal-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
95 (51.07%)
Loss Trade:
91 (48.92%)
Best Trade:
36.80 USD
Worst Trade:
-110.90 USD
Profitto lordo:
579.31 USD (194 805 pips)
Perdita lorda:
-702.94 USD (118 296 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (48.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.01 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
48.47%
Massimo carico di deposito:
33.39%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
102 (54.84%)
Short Trade:
84 (45.16%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-0.66 USD
Profitto medio:
6.10 USD
Perdita media:
-7.72 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-85.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-188.15 USD (5)
Crescita mensile:
-26.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
210.59 USD
Massimale:
319.34 USD (103.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.56% (319.76 USD)
Per equità:
6.11% (93.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 123
EURUSD 7
GBPUSD 6
EURAUD 5
NZDUSD 5
NZDJPY 4
USDCHF 3
AUDCAD 3
USDJPY 3
BTCUSD 3
NZDCAD 3
EURJPY 3
GBPAUD 2
USDCAD 2
EURNZD 2
GBPJPY 2
CHFJPY 2
AUDJPY 1
GBPCAD 1
AUDCHF 1
EURCAD 1
GBPCHF 1
GBPNZD 1
NQ100.U5 1
WTI 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -189
EURUSD 20
GBPUSD 3
EURAUD -8
NZDUSD 2
NZDJPY -10
USDCHF 9
AUDCAD 0
USDJPY 8
BTCUSD 6
NZDCAD -12
EURJPY 12
GBPAUD -7
USDCAD 6
EURNZD -2
GBPJPY 7
CHFJPY 7
AUDJPY 0
GBPCAD 6
AUDCHF 3
EURCAD 4
GBPCHF 0
GBPNZD 3
NQ100.U5 7
WTI 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.4K
EURUSD 1.9K
GBPUSD 376
EURAUD -1.3K
NZDUSD -41
NZDJPY -432
USDCHF 879
AUDCAD 77
USDJPY 1.3K
BTCUSD 60K
NZDCAD -566
EURJPY 826
GBPAUD -1.1K
USDCAD 602
EURNZD -248
GBPJPY 1.1K
CHFJPY 1K
AUDJPY 3
GBPCAD 300
AUDCHF 126
EURCAD 507
GBPCHF 8
GBPNZD 524
NQ100.U5 3.8K
WTI -9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +36.80 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +48.94 USD
Massima perdita consecutiva: -85.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OneRoyal-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OneRoyal-Server
0.00 × 7
Ava-Real 1-MT5
1.00 × 5
TickmillUK-Live
2.20 × 5
GOMarketsMU-Live
2.75 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
3.50 × 4
BlackBullMarkets-Live
4.75 × 4
ActivTradesCorp-Server
7.00 × 7
GBEbrokers-LIVE
7.20 × 5
HFMarketsGlobal-Live1
16.67 × 3
Non ci sono recensioni
2025.09.22 12:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 01:39
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.29 01:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 05:00
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.27 05:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 22:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MGrow
48USD al mese
11%
0
0
USD
1.4K
USD
7
0%
186
51%
48%
0.82
-0.66
USD
33%
1:100
Copia

