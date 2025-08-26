- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
95 (51.07%)
Loss Trade:
91 (48.92%)
Best Trade:
36.80 USD
Worst Trade:
-110.90 USD
Profitto lordo:
579.31 USD (194 805 pips)
Perdita lorda:
-702.94 USD (118 296 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (48.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.01 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
48.47%
Massimo carico di deposito:
33.39%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
102 (54.84%)
Short Trade:
84 (45.16%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-0.66 USD
Profitto medio:
6.10 USD
Perdita media:
-7.72 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-85.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-188.15 USD (5)
Crescita mensile:
-26.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
210.59 USD
Massimale:
319.34 USD (103.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.56% (319.76 USD)
Per equità:
6.11% (93.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|123
|EURUSD
|7
|GBPUSD
|6
|EURAUD
|5
|NZDUSD
|5
|NZDJPY
|4
|USDCHF
|3
|AUDCAD
|3
|USDJPY
|3
|BTCUSD
|3
|NZDCAD
|3
|EURJPY
|3
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|2
|EURNZD
|2
|GBPJPY
|2
|CHFJPY
|2
|AUDJPY
|1
|GBPCAD
|1
|AUDCHF
|1
|EURCAD
|1
|GBPCHF
|1
|GBPNZD
|1
|NQ100.U5
|1
|WTI
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-189
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|3
|EURAUD
|-8
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|-10
|USDCHF
|9
|AUDCAD
|0
|USDJPY
|8
|BTCUSD
|6
|NZDCAD
|-12
|EURJPY
|12
|GBPAUD
|-7
|USDCAD
|6
|EURNZD
|-2
|GBPJPY
|7
|CHFJPY
|7
|AUDJPY
|0
|GBPCAD
|6
|AUDCHF
|3
|EURCAD
|4
|GBPCHF
|0
|GBPNZD
|3
|NQ100.U5
|7
|WTI
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.4K
|EURUSD
|1.9K
|GBPUSD
|376
|EURAUD
|-1.3K
|NZDUSD
|-41
|NZDJPY
|-432
|USDCHF
|879
|AUDCAD
|77
|USDJPY
|1.3K
|BTCUSD
|60K
|NZDCAD
|-566
|EURJPY
|826
|GBPAUD
|-1.1K
|USDCAD
|602
|EURNZD
|-248
|GBPJPY
|1.1K
|CHFJPY
|1K
|AUDJPY
|3
|GBPCAD
|300
|AUDCHF
|126
|EURCAD
|507
|GBPCHF
|8
|GBPNZD
|524
|NQ100.U5
|3.8K
|WTI
|-9
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.80 USD
Worst Trade: -111 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +48.94 USD
Massima perdita consecutiva: -85.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OneRoyal-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 7
|
Ava-Real 1-MT5
|1.00 × 5
|
TickmillUK-Live
|2.20 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|2.75 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|3.50 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|4.75 × 4
|
ActivTradesCorp-Server
|7.00 × 7
|
GBEbrokers-LIVE
|7.20 × 5
|
HFMarketsGlobal-Live1
|16.67 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
48USD al mese
11%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
7
0%
186
51%
48%
0.82
-0.66
USD
USD
33%
1:100