- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
102
Profit Trade:
54 (52.94%)
Loss Trade:
48 (47.06%)
Best Trade:
37.28 EUR
Worst Trade:
-15.40 EUR
Profitto lordo:
139.67 EUR (13 823 pips)
Perdita lorda:
-72.40 EUR (5 722 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (7.91 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
79.65 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
5.55%
Massimo carico di deposito:
35.95%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
1.76
Long Trade:
54 (52.94%)
Short Trade:
48 (47.06%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
0.66 EUR
Profitto medio:
2.59 EUR
Perdita media:
-1.51 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-14.15 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-21.92 EUR (4)
Crescita mensile:
6.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.66 EUR
Massimale:
38.24 EUR (3.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.82% (38.39 EUR)
Per equità:
2.48% (24.51 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|25
|USDJPY
|23
|EURUSD
|20
|USDCAD
|16
|AUDUSD
|10
|XAUUSD
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|0
|EURUSD
|2
|USDCAD
|-2
|AUDUSD
|4
|XAUUSD
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|200
|USDJPY
|174
|EURUSD
|209
|USDCAD
|7
|AUDUSD
|267
|XAUUSD
|7.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.28 EUR
Worst Trade: -15 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7.91 EUR
Massima perdita consecutiva: -14.15 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real31
|0.63 × 41
|
FXOpen-MT5
|0.65 × 77
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|7.93 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
RoboForex-Pro
|11.67 × 3
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
