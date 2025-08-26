SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Golden Times ahead
Frank Alexander Nitsch

Golden Times ahead

Frank Alexander Nitsch
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 60 USD al mese
crescita dal 2025 7%
PepperstoneUK-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
102
Profit Trade:
54 (52.94%)
Loss Trade:
48 (47.06%)
Best Trade:
37.28 EUR
Worst Trade:
-15.40 EUR
Profitto lordo:
139.67 EUR (13 823 pips)
Perdita lorda:
-72.40 EUR (5 722 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (7.91 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
79.65 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
5.55%
Massimo carico di deposito:
35.95%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
1.76
Long Trade:
54 (52.94%)
Short Trade:
48 (47.06%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
0.66 EUR
Profitto medio:
2.59 EUR
Perdita media:
-1.51 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-14.15 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-21.92 EUR (4)
Crescita mensile:
6.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.66 EUR
Massimale:
38.24 EUR (3.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.82% (38.39 EUR)
Per equità:
2.48% (24.51 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 25
USDJPY 23
EURUSD 20
USDCAD 16
AUDUSD 10
XAUUSD 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 1
USDJPY 0
EURUSD 2
USDCAD -2
AUDUSD 4
XAUUSD 72
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 200
USDJPY 174
EURUSD 209
USDCAD 7
AUDUSD 267
XAUUSD 7.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +37.28 EUR
Worst Trade: -15 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7.91 EUR
Massima perdita consecutiva: -14.15 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real31
0.63 × 41
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
7.93 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
RoboForex-Pro
11.67 × 3
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
All about News.
Non ci sono recensioni
2025.11.05 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 09:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 16:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.02 07:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.31 08:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 22:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 16:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.16 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 21:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.26 21:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 21:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Golden Times ahead
60USD al mese
7%
0
0
USD
1K
EUR
12
100%
102
52%
6%
1.92
0.66
EUR
4%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.