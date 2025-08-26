SegnaliSezioni
Bogdan Ponomarev

RoST

Bogdan Ponomarev
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
ICMarketsSC-Live26
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
29 (69.04%)
Loss Trade:
13 (30.95%)
Best Trade:
23.04 USD
Worst Trade:
-11.64 USD
Profitto lordo:
65.35 USD (136 518 pips)
Perdita lorda:
-48.39 USD (3 240 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (37.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.08 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
14.05%
Massimo carico di deposito:
24.57%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.64
Long Trade:
24 (57.14%)
Short Trade:
18 (42.86%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.40 USD
Profitto medio:
2.25 USD
Perdita media:
-3.72 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-10.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.52 USD (2)
Crescita mensile:
-2.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.66 USD
Massimale:
26.35 USD (5.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.56% (26.35 USD)
Per equità:
5.64% (26.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 5
AUDUSD 4
GBPAUD 4
GBPUSD 4
GBPCHF 4
USDJPY 3
EURGBP 3
AUDCHF 3
USDCHF 2
BTCUSD 2
EURNZD 2
AUDCAD 1
EURCHF 1
XAGUSD 1
EURCAD 1
CHFJPY 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 7
AUDUSD 3
GBPAUD -20
GBPUSD 18
GBPCHF -7
USDJPY -6
EURGBP -5
AUDCHF -5
USDCHF 2
BTCUSD 25
EURNZD 2
AUDCAD 1
EURCHF 1
XAGUSD 1
EURCAD 0
CHFJPY 0
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 623
AUDUSD 259
GBPAUD -1.6K
GBPUSD 1.2K
GBPCHF -369
USDJPY -385
EURGBP -267
AUDCHF -192
USDCHF 96
BTCUSD 133K
EURNZD 265
AUDCAD 100
EURCHF 76
XAGUSD 103
EURCAD 48
CHFJPY 15
EURUSD 63
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.04 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +37.08 USD
Massima perdita consecutiva: -10.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 7
Pepperstone-Demo02
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Exness-Real3
0.00 × 11
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.13 × 40
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 117
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 9
OrbexGlobal-Live
0.37 × 35
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live23
0.65 × 176
ICMarketsSC-Live24
0.69 × 572
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live25
0.93 × 961
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarketsSC-Live14
1.12 × 258
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live26
1.74 × 513
ICMarketsSC-Live07
2.00 × 216
47 più
Non ci sono recensioni
2025.09.19 04:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 01:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.07 18:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 21:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.26 21:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.