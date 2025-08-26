SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Win for All
Tuan Nguyen

Win for All

Tuan Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 88%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
168 (90.32%)
Loss Trade:
18 (9.68%)
Best Trade:
12.99 USD
Worst Trade:
-29.33 USD
Profitto lordo:
634.18 USD (990 806 pips)
Perdita lorda:
-107.58 USD (271 267 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (89.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
126.72 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
19.61%
Massimo carico di deposito:
9.07%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
7.41
Long Trade:
126 (67.74%)
Short Trade:
60 (32.26%)
Fattore di profitto:
5.89
Profitto previsto:
2.83 USD
Profitto medio:
3.77 USD
Perdita media:
-5.98 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-71.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.07 USD (3)
Crescita mensile:
89.59%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
71.07 USD (16.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.79% (71.07 USD)
Per equità:
24.29% (65.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 178
BTCUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 546
BTCUSD -19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 436K
BTCUSD 283K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.99 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +89.94 USD
Massima perdita consecutiva: -71.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real4
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 27
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Capital.com-Real
0.00 × 5
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
Exness-Real2
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 12
Exness-Real18
0.00 × 1
GBEbrokers-Live
0.11 × 427
VantageInternational-Live 11
0.20 × 476
FXView-Live
0.23 × 154
VantageInternational-Live 12
0.89 × 79
VantageInternational-Live 3
0.89 × 373
HantecMarkets-Server1
1.62 × 131
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.27 × 11
Exness-Real6
17.90 × 10
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
I'm daily trading and i using strategies by analysis technicals to make a high success.
Non ci sono recensioni
2025.09.20 04:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.13 14:46
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.02 04:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.26 19:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.26 19:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 18:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Win for All
30USD al mese
88%
0
0
USD
1K
USD
6
87%
186
90%
20%
5.89
2.83
USD
24%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.