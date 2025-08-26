- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
186
Profit Trade:
168 (90.32%)
Loss Trade:
18 (9.68%)
Best Trade:
12.99 USD
Worst Trade:
-29.33 USD
Profitto lordo:
634.18 USD (990 806 pips)
Perdita lorda:
-107.58 USD (271 267 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (89.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
126.72 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
19.61%
Massimo carico di deposito:
9.07%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
7.41
Long Trade:
126 (67.74%)
Short Trade:
60 (32.26%)
Fattore di profitto:
5.89
Profitto previsto:
2.83 USD
Profitto medio:
3.77 USD
Perdita media:
-5.98 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-71.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.07 USD (3)
Crescita mensile:
89.59%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
71.07 USD (16.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.79% (71.07 USD)
Per equità:
24.29% (65.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|178
|BTCUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|546
|BTCUSD
|-19
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|436K
|BTCUSD
|283K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.99 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +89.94 USD
Massima perdita consecutiva: -71.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real4
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 27
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 12
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.11 × 427
|
VantageInternational-Live 11
|0.20 × 476
|
FXView-Live
|0.23 × 154
|
VantageInternational-Live 12
|0.89 × 79
|
VantageInternational-Live 3
|0.89 × 373
|
HantecMarkets-Server1
|1.62 × 131
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.27 × 11
|
Exness-Real6
|17.90 × 10
I'm daily trading and i using strategies by analysis technicals to make a high success.
